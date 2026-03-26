britanski NGO
Izrael u Libanonu "primjenjuje model genocida iz Gaze“, upozorava Oxfam
Izrael koristi „model iz Gaze“, primijenjen tijekom genocida u Palestini, u svojoj vojnoj kampanji u Libanonu, upozorila je vodeća humanitarna organizacija.
To dolazi usred bombardiranja koje pogađa glavni grad Bejrut, kao i tijekom kopnenih operacija Izraelskih obrambenih snaga (IDF) na jugu Libanona – gdje je Izrael naredio civilima evakuaciju svega južno od rijeke Litani, što čini oko 8% teritorija zemlje, piše The National.
"IDF uništava vodovodnu i sanitarnu infrastrukturu"
Izrael je pokrenuo vojne ofenzive na granici sa svojim sjevernim susjedom nakon zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran 28. veljače. U odgovoru su borci Hezbollaha, koje podržava Iran, ispalili projektile iz južnog Libanona prema Izraelu.
Prošlog tjedna Izrael je uništio ključne mostove preko rijeke Litani, a ministar obrane Israel Katz izjavio je da je riječ o „izravnoj akciji protiv korištenja libanonske državne infrastrukture od strane Hezbollaha za napredovanje terorističkih aktivnosti“.
Oxfam navodi da analiza pokazuje kako izraelske snage također uništavaju vodovodnu i sanitarnu infrastrukturu – uključujući napade u blizini lokacija koje su se obnavljale nakon prethodnog rata.
Organizacija podsjeća da Ženevske konvencije zabranjuju napade na vodne instalacije i druge objekte ključne za preživljavanje ljudi, da je korištenje uskraćivanja vode kao metode ratovanja zabranjeno te da namjerno uskraćivanje vode ili ometanje humanitarne pomoći može predstavljati ratni zločin.
U južnom Libanonu Oxfam i partneri provodili su radove obnove na 19 važnih vodnih postrojenja koja osiguravaju pitku vodu za do 60.000 ljudi.
Organizacija navodi da su potvrđeni napadi u mnogim područjima gdje se ta postrojenja nalaze, no zbog intenziteta bombardiranja njihovi timovi više ne mogu sigurno pristupiti tim lokacijama kako bi procijenili jesu li uništene ili oštećene te funkcioniraju li.
"Napadi na civile, civilnu infrastrukturu, osoblje hitnih službni..."
Bachir Ayoub, direktor Oxfama za Libanon, rekao je: „Jasno je da izraelske snage ponavljaju isti obrazac u Libanonu kao u Gazi – napade na civile, ključnu civilnu infrastrukturu, osoblje hitnih službi – uključujući 12 medicinara ubijenih u jednom napadu – te humanitarne radnike. Cilj je maksimalno poremetiti život i izazvati strah među stanovništvom, uz ignoriranje međunarodnog prava.
Nekažnjivost koju je Izrael imao u Gazi dok je provodio ratne zločine povezane s vodom ponovno je očita. Svijet je pokazao da Izrael može raditi što želi, kada želi, bez posljedica, a civili opet plaćaju najveću cijenu te neaktivnosti.“
Oxfam dodaje da međunarodna zajednica ostaje suučesnik svojom šutnjom i, u mnogim slučajevima, podrškom Izraelu dok nastavlja okupirati i napadati dijelove Libanona.
Izrael "nastoji podijeliti Libanon"
Ayoub je poručio: „Potrebno je hitno i bezuvjetno primirje i kraj ovog rata.
Međunarodna zajednica je u Gazi promatrala kako Izrael koristi vodu kao oružje i katastrofalne posljedice toga za muškarce, žene i djecu. Ista razaranja ne smiju se ponoviti u Libanonu.
Izrael mora odgovarati za svoja kršenja i ne smije mu se dopustiti da zauzima dodatni teritorij, uskraćuje civilima osnovna prava i nastavlja kršiti međunarodno pravo bez posljedica.“
Bassel Doueik, istraživač za Libanon i Jordan u organizaciji ACLED, rekao je da Izrael „nastoji praktično podijeliti Libanon“ na područja južno i sjeverno od rijeke Litani.
Dodao je: „To dolazi dok mnogi Libanonci napuštaju svoje domove zbog sukoba i naredbi za evakuaciju IDF-a, strahujući od izolacije južnog Libanona i mogućeg dubljeg kopnenog upada sličnog onome iz 1982. godine.
"Doktrina Gaze - razaranje, raseljavanje i smrt"
Hezbollah je nastavio uzvratne napade, ispalivši tisuće projektila od početka ožujka i nastavljajući prekogranične udare tijekom vikenda, što pokazuje da izraelski pokušaji prekida opskrbnih ruta još nisu neutralizirali operativne kapacitete skupine.“
Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 1701, koja je okončala rat između Izraela i Hezbollaha 2006., zabranjuje djelovanje militantnih skupina južno od rijeke Litani.
Ranije je Neve Gordon, profesor međunarodnog prava i ljudskih prava na Sveučilištu Queen Mary u Londonu, izjavio da Izrael širi „doktrinu iz Gaze“ na širi Bliski istok.
Rekao je: „Doktrina Gaze, koja uključuje razaranje, raseljavanje i smrt, širi se na druge dijelove Bliskog istoka.
U samo dva tjedna ilegalnog rata, pokrenutog usred pregovora o nuklearnom sporazumu, SAD i Izrael oštetili su ili uništili više od 20.000 civilnih objekata u Iranu, uključujući škole, bolnice i kulturne znamenitosti, te raselili četiri milijuna ljudi – 3,2 milijuna u Iranu i 800.000 u Libanonu.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare