SKANDAL PRIJE IZBORA
AUDIO / Procurila snimka razgovora Orbanovog i Putinovog ministra: "Uvijek sam vam na raspolaganju."
Snimke telefonskih razgovora mađarskog ministra vanjskih poslova Pétera Szijjártóa s ruskim šefom diplomacije Sergejem Lavrovom i drugim visokim ruskim dužnosnicima pokazuju koliko je Budimpešta duboko radila za interese Kremlja unutar Europske unije.
U razgovorima se čuje kako Szijjártó Rusima prenosi povjerljive detalje iz Bruxellesa, pokušava skinuti ruska imena sa sankcijskih lista i nudi pomoć u spašavanju ruskih tvrtki od europskih sankcija, prenosi Insider.
Jedan od najupečatljivijih razgovora odvio se 30. kolovoza 2024., samo sat nakon što se Szijjártó vratio iz Sankt Peterburga u Budimpeštu. Lavrov ga je nazvao i odmah prešao na stvar: ruski oligarh Ališer Usmanov želio je da njegova sestra Gulbahor Ismailova bude skinuta sa sankcijske liste EU-a.
"Gledaj, zovem na Alisherov zahtjev i samo me zamolio da te podsjetim da si nešto radio oko njegove sestre", rekao je Lavrov.
Szijjártó mu je odgovorio bez puno okolišanja. Rekao je da će zajedno sa Slovacima predati prijedlog Europskoj uniji za njezino skidanje s liste i dodao: "Dat ćemo sve od sebe da je maknemo." Lavrov mu je zahvalio na podršci i borbi za jednakost na svim poljima. Sedam mjeseci kasnije Ismailova je zaista skinuta sa sankcijske liste EU-a.
Kad su završili s konkretnim poslom, njih dvojica nastavili su razgovor u gotovo prijateljskom tonu i zajedno ismijavali Europsku uniju, osobito one članice koje snažno podupiru Ukrajinu.
Lavrov je tadašnjeg šefa europske diplomacije Josepa Borrella nazvao svojim najvećim razočaranjem, a Szijjártó ga je opisao kao europskog Bidena. Lavrov je pritom cinično komentirao europska pravila i identitetsku politiku, a Szijjártó mu je poslušno objašnjavao birokratske protokole u Bruxellesu.
Prepričavao detalje iz Bruxellesa
Pred kraj razgovora mađarski ministar se pokušavao umiliti ruskom kolegi. Nahvalio je novo sjedište Gazproma koje je posjetio u Rusiji i poručio: "Uvijek sam vam na raspolaganju."
Jedan visoki europski obavještajac, kojem su pokazani transkripti, rekao je da bi svaki profesionalac takav razgovor odmah prepoznao kao komunikaciju operativca s vlastitim izvorom.
Insider piše da ti razgovori prvi put dokumentiraju puni opseg bliskosti između Szijjártóa i Lavrova. Osim što je izvršavao ono što su od njega tražili, Szijjártó je Lavrovu rutinski prepričavao detalje sa sastanaka europskih ministara vanjskih poslova.
Tako je u istom razgovoru Lavrovu prenosio što se dan ranije govorilo na sastanku Vijeća za vanjske poslove EU-a, uključujući prepirku s tadašnjim litavskim ministrom Gabrieliusom Landsbergisom.
Landsbergis je, kada su ga novinari kontaktirali, potvrdio detalje razgovora i rekao da se čini kako je Putin sve to vrijeme imao “krticu” na svim službenim sastancima EU-a i NATO-a. Po njemu, ako Europa želi sačuvati integritet tih sastanaka, Mađarsku bi trebalo izbaciti iz njih. Dodao je i da svaka generacija ima svog Kima Philbyja te da Szijjártó tu ulogu igra s entuzijazmom.
Priča ne staje na Usmanovljevoj sestri. Insider piše da su Mađarska i Slovačka redovito ucjenjivale Bruxelles blokadom produljenja cijelog paketa sankcija kako bi s popisa skinule pojedina ruska imena. Diplomati kažu da su Budimpešta i Bratislava često počinjale pregovore s dugim popisom Rusa koje žele spasiti, a onda ga sužavale na nekoliko politički važnih osoba. Među njima su bili Viatcheslav Moshe Kantor, Mihail Degtjarjov, Nikita Mazepin, majka Jevgenija Prigožina, pa čak i patrijarh Kiril.
U toj operaciji pomagao je i moćan saveznik izvan EU-a. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan početkom ožujka poslao je pismo slovačkom premijeru Robertu Ficu u kojem je Usmanova nazvao “dragim prijateljem” i opisao ga kao transparentnog i dobrotvornog čovjeka. Insider navodi da je upravo Slovačka formalno predala pismo kojim se tražilo skidanje Usmanova s liste, a da je Mađarska poduprla i njega i milijardera Mihaila Fridmana.
Produžena ruka Kremlja
Drugi niz procurjelih razgovora pokazuje kako je Szijjártó isto radio i s ruskim zamjenikom ministra energetike Pavelom Sorokinom. U jednom telefonskom razgovoru žalio mu se da mu Europska unija ne želi dati dokumente povezane sa sankcioniranjem tvrtke 2Rivers iz Dubaija, jedne od ključnih kompanija za prodaju ruske nafte preko tzv. flote iz sjene. Objasnio je da Mađarska i Slovačka koče 18. paket sankcija i otvoreno rekao da pokušava “ukinuti” cijeli paket.
Još je zanimljivije što se nije zaustavio na tome. Szijjártó je Sorokinu rekao da je već uspio maknuti 72 ruska subjekta s prijedloga liste, koja je ukupno imala 128 imena, te ga zamolio da mu ruska strana pomogne argumentima zašto bi daljnje skidanje bilo i u interesu Mađarske. Drugim riječima, nije samo ponavljao ruske stavove u Bruxellesu nego je od Moskve tražio i gotove argumente koje će koristiti protiv sankcija.
U jednom trenutku Sorokinu je ponudio da provjeri koje ruske banke Bruxelles kani staviti pod sankcije i obećao da će učiniti sve što može da ih spasi. Rekao je da je već uspio maknuti Bank Sankt Peterburg s liste te još jednu banku povezanu s nuklearnim projektom Paks. Insider navodi da je to jasan dokaz da je mađarski ministar radio kao produžena ruka Kremlja unutar europskih institucija.
Sve to baca novo svjetlo na dugogodišnje mađarsko kočenje europskih sankcija. Još 2022. Budimpešta je držala cijeli šesti paket sankcija kao taoca dok s liste nije skinut patrijarh Kiril. Kasnije je blokirala pokušaje da se sankcioniraju ruski milijarderi povezani s vojnom industrijom, a početkom 2026. čak je vetom blokirala cijeli 20. paket sankcija. Slovačka joj se u međuvremenu pridružila u tom poslu.
Europske institucije sada očito više ne vjeruju Budimpešti. Insider podsjeća da su Washington Post i Politico već ranije objavili da Mađarska gotovo u stvarnom vremenu Moskvi prenosi što se govori na sastancima EU-a te da je Bruxelles zbog toga počeo ograničavati protok povjerljivih materijala prema Budimpešti i sastanke održavati u užim formatima. Poljski premijer Donald Tusk rekao je da ga takve vijesti uopće ne iznenađuju i priznao da je na sastancima godinama govorio samo ono što je morao.
Mađarska vlada sve je to odbacila kao proukrajinsku propagandu, a Szijjártó je tvrdio da su priče o curenju informacija lažne vijesti. No ni on ni Lavrov nisu odgovorili na pitanja novinara o ovoj istrazi. U međuvremenu je Szijjártó na jednom predizbornom skupu izviždan uz povike izdajnik i ruski špijun, na što je uzvratio da bi bez ruske nafte i plina svi morali plaćati trostruko više.
Insider zaključuje da se ono što je počelo kao povremeni mađarski veto nakon ruske totalne invazije na Ukrajinu pretvorilo u sustavnu, gotovo institucionaliziranu kampanju lobiranja za ljude i kompanije bliske Kremlju. A procurjele snimke prvi put vrlo jasno pokazuju kako je to izgledalo iznutra: Lavrov traži uslugu, Szijjártó referira iz Bruxellesa i na kraju poručuje da je, kad god zatreba, uvijek na raspolaganju.
