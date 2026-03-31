AUDIO / Procurila snimka razgovora Orbanovog i Putinovog ministra: "Uvijek sam vam na raspolaganju."

Još je zanimljivije što se nije zaustavio na tome. Szijjártó je Sorokinu rekao da je već uspio maknuti 72 ruska subjekta s prijedloga liste, koja je ukupno imala 128 imena, te ga zamolio da mu ruska strana pomogne argumentima zašto bi daljnje skidanje bilo i u interesu Mađarske. Drugim riječima, nije samo ponavljao ruske stavove u Bruxellesu nego je od Moskve tražio i gotove argumente koje će koristiti protiv sankcija.