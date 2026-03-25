Trump poslao poruku Mađarima: "Glasajte za Orbana"

Donald Trump ponovno je podržao mađarskog premijera Viktora Orbána uoči nadolazećih parlamentarnih izbora u Mađarskoj.
Oglas
"Vrlo cijenjeni premijer Mađarske Viktor Orbán uistinu je snažan i moćan vođa, s dokazanim rezultatima i iznimnim postignućima. On neumorno radi za svoju veliku zemlju i svoj narod, koje voli, baš kao što ja činim za Sjedinjene Američke Države", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social i nastavio:
Viktor marljivo radi na zaštiti Mađarske, rastu gospodarstva, otvaranju radnih mjesta, poticanju trgovine, zaustavljanju ilegalne imigracije i osiguravanju ZAKONA I REDA! Odnosi između Mađarske i Sjedinjenih Država dosegnuli su nove razine suradnje i iznimnih rezultata tijekom moje administracije, velikim dijelom zahvaljujući premijeru Orbánu.
"Uz njega sam do kraja"
"Veselim se nastavku bliske suradnje s njim kako bi obje naše zemlje dodatno napredovale na ovom izvanrednom putu uspjeha i suradnje. Bio sam ponosan što sam podržao Viktora na izborima 2022. godine i čast mi je to učiniti ponovno.
Dan izbora je 12. travnja 2026. Mađarska: IZAĐITE NA IZBORE I GLASAJTE ZA VIKTORA ORBÁNA. On je pravi prijatelj, borac i POBJEDNIK i ima moju potpunu i bezrezervnu podršku za ponovni izbor za premijera Mađarske, VIKTOR ORBÁN NIKADA NEĆE IZNEVJERITI VELIKI MAĐARSKI NAROD. UZ NJEGA SAM DO KRAJA", dodao je Trump.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas