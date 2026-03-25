Oglas

bliži se dan odluke

Trump poslao poruku Mađarima: "Glasajte za Orbana"

author
N1 Info
|
25. ožu. 2026. 09:39
Viktor Orban i Donald Trump
ZOLTAN FISCHER / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFICE / AFP

Donald Trump ponovno je podržao mađarskog premijera Viktora Orbána uoči nadolazećih parlamentarnih izbora u Mađarskoj.

Oglas

"Vrlo cijenjeni premijer Mađarske Viktor Orbán uistinu je snažan i moćan vođa, s dokazanim rezultatima i iznimnim postignućima. On neumorno radi za svoju veliku zemlju i svoj narod, koje voli, baš kao što ja činim za Sjedinjene Američke Države", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social i nastavio:

Viktor marljivo radi na zaštiti Mađarske, rastu gospodarstva, otvaranju radnih mjesta, poticanju trgovine, zaustavljanju ilegalne imigracije i osiguravanju ZAKONA I REDA! Odnosi između Mađarske i Sjedinjenih Država dosegnuli su nove razine suradnje i iznimnih rezultata tijekom moje administracije, velikim dijelom zahvaljujući premijeru Orbánu.

"Uz njega sam do kraja"

"Veselim se nastavku bliske suradnje s njim kako bi obje naše zemlje dodatno napredovale na ovom izvanrednom putu uspjeha i suradnje. Bio sam ponosan što sam podržao Viktora na izborima 2022. godine i čast mi je to učiniti ponovno.

Dan izbora je 12. travnja 2026. Mađarska: IZAĐITE NA IZBORE I GLASAJTE ZA VIKTORA ORBÁNA. On je pravi prijatelj, borac i POBJEDNIK i ima moju potpunu i bezrezervnu podršku za ponovni izbor za premijera Mađarske, VIKTOR ORBÁN NIKADA NEĆE IZNEVJERITI VELIKI MAĐARSKI NAROD. UZ NJEGA SAM DO KRAJA", dodao je Trump.

Teme
Donald Trump Viktor Orban

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ