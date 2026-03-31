Pustoš na popularnom otoku: "Turisti masovno otkazuju dolaske, hoteli zjape prazni"

Turistički sektor na Cipru suočava se s naglim padom potražnje nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku, a rezervacije hotela pale su za oko 40 posto, dok su brojni turisti počeli otkazivati planirana putovanja
Kako piše Daily Mail, inače popularna odredišta poput Limassola i Protarasa, koja su u vrijeme uskrsnih blagdana redovito puna, ove su godine osjetno praznija.
Nagla otkazivanja nakon početka sukoba
Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. veljače, u trenutku kada se ciparski turizam tek počeo oporavljati nakon zimskog razdoblja. Dodatni udar uslijedio je već 2. ožujka, kada je dron pogodio britansku pomorsku bazu na otoku, što je izazvalo val otkazivanja.
Podaci američke tvrtke AirDNA pokazuju da su dnevne stope otkazivanja kratkoročnih najmova skočile s oko 15 posto prije sukoba na čak 100 posto neposredno nakon početka krize. Iako su se brojke kasnije djelomično stabilizirale, sredinom ožujka i dalje su bile visoke, oko 45 posto, prenosi Tportal.
Pad potražnje i cijena
Udruga hotelijera Cipra bilježi pad rezervacija od gotovo 40 posto u ožujku, a sličan trend očekuje se i u travnju. Turističke kompanije potvrđuju da je interes za odmor na otoku naglo oslabio.
Tvrtka Muskita Hotels izvijestila je o velikom broju otkazivanja za proljetne mjesece te znatnom padu rezervacija za ostatak godine. Sličan trend bilježi i lanac Thanos Hotels and Resorts.
Prema podacima Lighthouse Intelligencea, cijene smještaja u travnju i svibnju pale su oko 12 posto u odnosu na razdoblje prije izbijanja sukoba.
Turisti biraju ‘sigurnije’ destinacije
Negativni trend nije ograničen samo na Cipar. Pad rezervacija bilježe i Grčka i Turska, koje također reagiraju snižavanjem cijena kako bi privukle goste.
Istodobno, turistička potražnja seli se prema destinacijama koje se percipiraju sigurnijima. Među njima su Malta, Hrvatska i Italija, ali i udaljenije lokacije poput Kariba – uključujući Dominikansku Republiku, Jamajku, Barbados i Bahame.
