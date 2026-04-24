Magyar otkrio imena još dva ministra: Jednim potezom napravio presedan u politici Mađarske

Mandatar nove mađarske Vlade Peter Magyar objavio je u petak imena dvojice novih ministara te naglasio kako će imenovanjem jednog od njih biti ispisana politička historija Mađarske.
"Zamolio sam Davida Vitezyja da bude ministar prometa i investicija. Po prvi put u mađarskoj povijesti, Ministarstvo socijalnih i obiteljskih poslova, koje je također odgovorno za pristupačnost i jednake mogućnosti, vodit će slijepi sunarodnjak, dr. Vilmos Kátai-Németh", objavio je Magyar na Facebooku.
Istaknuo je da su Vitezyju "od djetinjstva promet i urbani razvoj njegov život". "Više od dvadeset godina radi na tome da Mađarska i na ovom području uđe u 21. stoljeće. Diplomirao je na Tehnološkom sveučilištu u Budimpešti te je predavao i savjetovao o pitanjima prometa i urbanog planiranja diljem svijeta, a pod njegovim vodstvom, prijevoz u Budimpešti je spektakularno obnovljen", napisao je.
Dodao je da posljednjih godina nitko nije učinio više "kako bi svaki Mađar mogao vidjeti uništenje koje je Janos Lazar počinio nad putnicima i zaposlenicima mađarskih željeznica".
"Povjerio sam Davidu Vitezyju zadatak da izvede MAV iz ovog kaosa, započne provedbu programa prometa i urbanog razvoja Tise te, uz pomoć EU sredstava vraćenih nakon promjene režima, pokrene drugo zlatno doba mađarskih željeznica i prometa nakon odlaska Gabora Barossa, ministra željeznica", poručio je.
O budućem ministru socijalnih i obiteljskih poslova, dr. Vilmosu Katai-Nemethu, koji je također odgovoran za pristupačnost i jednake mogućnosti, napisao je da je izgubio vid u dobi od 16 godina, što je za njega bila prekretnica, ali ga je i ojačalo, piše Telex.
"Ima crni pojas u aikidu, stekao je diplomu prava i radi kao odvjetnik. Kao slabovidna osoba, iz osobnog iskustva poznaje izazove s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom. Jednake mogućnosti su mu izuzetno važne", rekao je Magyar.
Magyar je napisao da će kao ministar raditi na jačanju položaja mađarskih obitelji i izgradnji funkcionalne i humane Mađarske u kojoj se svako željeno dijete može roditi i odrastati u miru i sigurnosti.
