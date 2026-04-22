Oglas

TISZA PREUZIMA VLAST

Objavljeno kad bi Magyar trebao prisegnuti za premijera

author
Hina
|
22. tra. 2026. 07:52
Peter Magyar. REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo
Peter Magyar, čija je stranka Tisza pobijedila na mađarskim parlamentarnim izborima ranije ovog mjeseca, trebao bi prisegnuti za premijera 9. svibnja, prenosi agencija dpa.

Oglas

Predsjednik Tamas Sulyok u utorak je na Facebooku napisao da će se novi parlament sastati na svojoj inauguracijskoj sjednici tog datuma.

Mađarska stranka desnog centra Tisza osigurala je 52 posto glasova na parlamentarnim izborima održanim 12. travnja, čime je okončana 16-godišnja vlast premijera Viktora Orbana.

Prema mađarskom izbornom sustavu, rezultat se pretvorio u dvotrećinsku većinu u parlamentu, dovoljnu za izmjenu ustava.

Nakon što predsjednik predloži kandidaturu, parlament može izabrati premijera uz potrebnu podršku od najmanje 50 posto zastupnika.

Izbor Petera Magyara za premijera smatra se formalnošću.

Sulyoka  je parlament izabrao za predsjednika 2024. godine uz podršku Orbanove populističke stranke Fidesz.

Magyar je rekao da Sulyoka smatra "nelegitimnim" i pozvao je na njegovu ostavku nakon što se formira nova vlada.

Ako to ne učini, Tiszina frakcija u novom parlamentu uvest će ustavne amandmane koji bi omogućili njegovu smjenu s dužnosti, rekao je Magyar.

Teme
mađarska peter magyar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ