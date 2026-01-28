Oglas

MAPA / Institut za rat: Ruski dronovi opremljeni Starlinkom, u opasnosti tri države EU-a

author
N1 Info
|
28. sij. 2026. 10:44
domet ruskih dronova
Institute of War

Ruske snage sve češće koriste satelitske sustave Starlink kako bi povećale doseg udarnih dronova BM-35 i provodile napade srednjeg dometa na Ukrajinu.

ISW pratio izvješća o Shahedu

Procijenjeni domet BM-35 dronova opremljenih Starlinkom, koji iznosi oko 500 kilometara, znači da su, u slučaju lansiranja iz Rusije ili s okupiranih dijelova Ukrajine, u njihovu dosegu gotovo cijela Ukrajina, cijela Moldavija te dijelovi Poljske, Rumunjske i Litve.

Institut za proučavanje rata (ISW) zabilježio je izvješća o uporabi dalekometnih udarnih dronova Shahed opremljenih Starlinkom još u rujnu 2024., kao i o tome da je postrojba Rubikon počela opremati udarne dronove Molnija Starlinkovim sustavima u prosincu 2025.

Točkasti sustavi protouzračne obrane

ISW i dalje procjenjuje da ruski napadi srednjeg dometa, osobito oni koje provode jedinice Rubikon, imaju za cilj iskoristiti nedostatak sustava protuzračne obrane u Ukrajini. Prijetnja takvih napada dodatno naglašava hitnu potrebu Ukrajine za točkastim sustavima protuzračne obrane namijenjenima obaranju dronova, budući da se elektroničko ratovanje vjerojatno pokazuje nedostatnim za zaštitu kritične infrastrukture od tako raširene i geografski sveobuhvatne prijetnje, piše ISW u svojoj analizi.

Istodobno, Sjedinjene Američke Države i Europa dovršavaju sigurnosna i gospodarska jamstva za Ukrajinu s ciljem odvraćanja buduće ruske agresije i obnove ukrajinskog poslijeratnog gospodarstva. Kremlj pritom nastavlja iskorištavati nejasnoće oko ishoda američko-ruskog summita na Aljasci u kolovozu 2025. kako bi Ukrajinu, a ne Rusiju, lažno prikazao kao stranu koja nije spremna na pregovore.

Paralelno s tim, Moskva ponovno poseže za retorikom kontrole nuklearnog naoružanja kako bi izvršila pritisak na Sjedinjene Američke Države da učine ustupke po pitanju Ukrajine u zamjenu za normalizaciju američko-ruskih odnosa.

Nova napredovanja ruskih snaga

Dok rat traje, rusko domaće stanovništvo sve više snosi ekonomske troškove ruske agresije na Ukrajinu. Na bojišnici su, u međuvremenu, ruske snage zabilježile nova napredovanja na sjeveru Sumske i Harkivske oblasti, u taktičkom području Dobropilje te u blizini Slovjanska.

