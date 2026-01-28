bm-35
MAPA / Institut za rat: Ruski dronovi opremljeni Starlinkom, u opasnosti tri države EU-a
Ruske snage sve češće koriste satelitske sustave Starlink kako bi povećale doseg udarnih dronova BM-35 i provodile napade srednjeg dometa na Ukrajinu.
ISW pratio izvješća o Shahedu
Procijenjeni domet BM-35 dronova opremljenih Starlinkom, koji iznosi oko 500 kilometara, znači da su, u slučaju lansiranja iz Rusije ili s okupiranih dijelova Ukrajine, u njihovu dosegu gotovo cijela Ukrajina, cijela Moldavija te dijelovi Poljske, Rumunjske i Litve.
Institut za proučavanje rata (ISW) zabilježio je izvješća o uporabi dalekometnih udarnih dronova Shahed opremljenih Starlinkom još u rujnu 2024., kao i o tome da je postrojba Rubikon počela opremati udarne dronove Molnija Starlinkovim sustavima u prosincu 2025.
❗️❗️Russia is increasingly equipping strike drones with Starlink terminals to bypass Ukrainian electronic warfare, — Der Spiegel.— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) January 23, 2026
This allows UAVs to maintain control and navigation even during signal jamming. Ukraine is critically dependent on Starlink, so disabling coverage… pic.twitter.com/lNFS37dUaa
Točkasti sustavi protouzračne obrane
ISW i dalje procjenjuje da ruski napadi srednjeg dometa, osobito oni koje provode jedinice Rubikon, imaju za cilj iskoristiti nedostatak sustava protuzračne obrane u Ukrajini. Prijetnja takvih napada dodatno naglašava hitnu potrebu Ukrajine za točkastim sustavima protuzračne obrane namijenjenima obaranju dronova, budući da se elektroničko ratovanje vjerojatno pokazuje nedostatnim za zaštitu kritične infrastrukture od tako raširene i geografski sveobuhvatne prijetnje, piše ISW u svojoj analizi.
Russian forces are increasingly using Starlink satellite systems to extend the range of BM-35 strike drones to conduct mid-range strikes against the Ukrainian rear.— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) January 27, 2026
The reported 500-kilometer range of Starlink-equipped BM-35 drones places most of Ukraine, all of Moldova, and… https://t.co/VEsfveKRgO pic.twitter.com/fFJbvVCw9L
Istodobno, Sjedinjene Američke Države i Europa dovršavaju sigurnosna i gospodarska jamstva za Ukrajinu s ciljem odvraćanja buduće ruske agresije i obnove ukrajinskog poslijeratnog gospodarstva. Kremlj pritom nastavlja iskorištavati nejasnoće oko ishoda američko-ruskog summita na Aljasci u kolovozu 2025. kako bi Ukrajinu, a ne Rusiju, lažno prikazao kao stranu koja nije spremna na pregovore.
🇷🇺🎮⚔️🇺🇦 Flight map of Russian BM-35 drones in reconnaissance modification with Starlink over various Ukrainian regions over the past 4 days— dana (@dana916) January 27, 2026
The main points of interest are energy facilities (CHP, HPP, substations) in Kiev and the Kiev region, as well as the Zhytomyr,… pic.twitter.com/rQ9UPXB73U
Paralelno s tim, Moskva ponovno poseže za retorikom kontrole nuklearnog naoružanja kako bi izvršila pritisak na Sjedinjene Američke Države da učine ustupke po pitanju Ukrajine u zamjenu za normalizaciju američko-ruskih odnosa.
Russian BM-35 delta-wing UAV overflying the capital of Ukraine, Kyiv, at low altitude short time ago.— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) January 26, 2026
Usually, this type of drone is employed by the Russians for strike missions, although this particular one has reportedly been conducting reconnaissance over critical… pic.twitter.com/m5Jx316pZw
Nova napredovanja ruskih snaga
Dok rat traje, rusko domaće stanovništvo sve više snosi ekonomske troškove ruske agresije na Ukrajinu. Na bojišnici su, u međuvremenu, ruske snage zabilježile nova napredovanja na sjeveru Sumske i Harkivske oblasti, u taktičkom području Dobropilje te u blizini Slovjanska.
