Istodobno, Sjedinjene Američke Države i Europa dovršavaju sigurnosna i gospodarska jamstva za Ukrajinu s ciljem odvraćanja buduće ruske agresije i obnove ukrajinskog poslijeratnog gospodarstva. Kremlj pritom nastavlja iskorištavati nejasnoće oko ishoda američko-ruskog summita na Aljasci u kolovozu 2025. kako bi Ukrajinu, a ne Rusiju, lažno prikazao kao stranu koja nije spremna na pregovore.