FOTO, VIDEO / Lavrov stigao na Aljasku: Poruka na njegovoj majici izazvala veliku pažnju

Putin je ranije tijekom dana doputovao u Magadan na ruskom Dalekom istoku, oko 3162 kilometra od Anchoragea, gdje će se sastati s lokalnim guvernerom i obići industrijsko postrojenje prije polaska za Aljasku. Ušakov je najavio kako će glavna tema sastanka predsjednika Ruske Federacije i SAD-a biti rat u Ukrajini, uz razgovore o širim pitanjima mira i sigurnosti.