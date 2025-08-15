FOTO, VIDEO / Lavrov stigao na Aljasku: Poruka na njegovoj majici izazvala veliku pažnju

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i veleposlanik Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama Aleksandar Darčijev stigli su na Aljasku uoči današnjeg summita predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i predsjednika Rusije Vladimira Putina, objavili su ruski državni mediji.
Lavrov je u razgovoru za dopisnika lista Izvestia izjavio kako mu ovo nije prvi posjet Aljasci. Po dolasku je izašao iz automobila i uputio se prema hotelu u Anchorageu, odjeven u crni prsluk i džemper s natpisom SSSR (Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika) na prsima, što nije prošlo nezapaženo.
Na pitanje novinara Aleksandra Junasheva osjeća li nervozu uoči susreta dvojice lidera, kratko je pitao "Što je tu?" te dodao da nije zabrinut zbog summita.
Uz Lavrova i Darčijeva, rusku delegaciju čine pomoćnik predsjednika Jurij Ušakov, ministar obrane Andrej Belousov, ministar financija Anton Siluanov, posebni izaslanik predsjednika za suradnju sa stranim državama te Kirill Dmitrijev, direktor Ruskog fonda za izravna ulaganja (RDIF).
Lavrov in Alaska pic.twitter.com/5WlV3daOwd— Alaska Summit News First (@runews) August 15, 2025
Putin je ranije tijekom dana doputovao u Magadan na ruskom Dalekom istoku, oko 3162 kilometra od Anchoragea, gdje će se sastati s lokalnim guvernerom i obići industrijsko postrojenje prije polaska za Aljasku. Ušakov je najavio kako će glavna tema sastanka predsjednika Ruske Federacije i SAD-a biti rat u Ukrajini, uz razgovore o širim pitanjima mira i sigurnosti.
"Putin će postići dogovor"
Summit će se održati večeras u vojnoj bazi Elmendorf–Richardson u Anchorageu, u 22:00 po moskovskom vremenu (21:00 po hrvatskom vremenu). Trump je izjavio da vjeruje kako će Putin doći spreman postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini.
"Vjerujem da je sada uvjeren da će postići dogovor. On će postići dogovor. Mislim da hoće… i vrlo ću brzo saznati", rekao je američki predsjednik za Fox Radio.
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt poručila je da Trump daje prednost diplomaciji, ali je spreman pojačati ekonomski pritisak na Rusiju ako to bude potrebno.
"Postoje sankcije i mnoge druge mjere koje predsjednik može iskoristiti ako mora. Ne da to želi… diplomacija i pregovori oduvijek su bili put ovog predsjednika."
Trump je ranije najavio kako će, ukoliko današnji sastanak prođe dobro, pokušati organizirati trilateralni susret s Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Rusija je u ranijim pregovorima s Kijevom iznosila maksimalističke zahtjeve, uključujući odustajanje Ukrajine od integracije u NATO i demilitarizaciju. Tri runde izravnih pregovora u Istanbulu, održane nakon neuspjelog američkog posredovanja, završile su bez značajnijeg napretka, prenosi Kyiv Independent.
