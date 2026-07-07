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Marine Le Pen će se kandidirati na francuskim predsjedničkim izborima iduće godine
Čelnica francuske krajnje desnice Marine Le Pen objavila je da će se kandidirati za predsjednicu 2027. godine, nakon što joj je prizivni sud skratio zabranu obnašanja javnih dužnosti.
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Njezine ambicije bile su pod znakom pitanja od ožujka 2025., kada je dobila petogodišnju zabranu sudjelovanja na izborima zbog korištenja novca Europskog parlamenta za isplatu plaća osoblju svoje protuimigrantske stranke Nacionalno okupljanje (RN) u Francuskoj.
Prizivni sud u Parizu potvrdio je u utorak presudu Marine Le Pen (57) za zlouporabu sredstava Europskog parlamenta, ali je smanjio zabranu kandidiranja na izborima, čime joj je otvoren put da sudjeluje na izborima iduće godine.
RN vodi u anketama javnog mnijenja za izbore u travnju iduće godine.
Le Pen, koja u 15 godina na čelu stranke tri puta nije uspjela osvojiti predsjednički mandat za krajnju desnicu, nada se da će birači zanemariti osuđujuću presudu.
"Večeras objavljujem da sam kandidatkinja na predsjedničkim izborima", rekla je u intervjuu u udarnom terminu na televiziji TF1, nekoliko sati nakon donošenja presude.
Le Pen je proteklih mjeseci govorila da se neće kandidirati za predsjednicu ako je sud stavi pod elektronički nadzor, jer bi to ometalo kampanju i narušilo njezinu vjerodostojnost.
Njezina je stranka već bila započela pripreme za mogućnost da njezin tridesetogodišnji štićenik Jordan Bardella bude kandidat umjesto nje.
U utorak je za TF1 izjavila da će se žaliti na ovu presudu najvišem francuskom sudu, Kasacijskom sudu, te da do odluke tog suda neće morati nositi elektroničku naruk
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