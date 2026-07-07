Sud donio presudu: Ostala otvorena mogućnost da se Le Pen ipak kandidira za predsjednicu

Presuda protiv Le Pen odnosi se na slučaj u kojem su, prema optužnici, dužnosnici Nacionalnog okupljanja zloupotrijebili sredstva Europskog parlamenta namijenjena parlamentarnim asistentima te njima financirali stranačke zaposlenike u Francuskoj. Sud je 2025. zaključio da je Le Pen imala središnju ulogu u toj shemi, što ona cijelo vrijeme odbacuje. Prvostupanjska presuda izazvala je osude njezinih saveznika u Francuskoj i inozemstvu, koji su optužili pravosuđe za miješanje u demokratski proces. Njezini politički protivnici odgovorili su da izabrani dužnosnici moraju odgovarati pred zakonom prema istim pravilima kao i svi ostali građani.