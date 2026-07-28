Oglas

ZAŠTO JE BIO NA SLOBODI?

Njemački tužitelji: Ubojica s Berlin Pridea snimio zakletvu vjernosti Islamskoj državi

author
Hina
|
28. srp. 2026. 16:20
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Berlin, napad
AFP / RALF HIRSCHBERGER

Muškarac za kojega se vjeruje da stoji iza smrtonosnog napada prošlog vikenda kod berlinske Parde ponosa na svom je telefonu ostavio videozapis u kojemu se zaklinje na vjernost militantnoj skupini Islamskoj državi, rekli su u utorak njemački tužitelji.

Oglas

Iako je osoba na videozapisu maskirana, vlasti pretpostavljaju da je riječ o osumnjičenom napadaču, 21-godišnjem njemačkom državljaninu Abduli Balluti, rekao je glasnogovornik saveznog tužiteljstva. Nije želio precizirati kada je videozapis snimljen.

Ballut, kojega je policija u nedjelju ubila, osumnjičen je da se u subotu navečer vozilom zaletio u mnoštvo ljudi okupljenih u parku Tiergarten blizu Brandenburških vrata, ubivši Poljakinju u 60-ima i ranivši 29 ljudi.

Zašto nije bio u zatvoru?

Njemački ministar unutarnjih poslova u ponedjeljak je najavio reformu zakona o sigurnosti nakon što je napad potaknuo žestoku raspravu zbog čega je osumnjičeni vozač zbog ranijeg kaznenog djela pušten na uvjetnu slobodu umjesto da je bio u zatvoru.

Osumnjičenik je u svibnju osuđen na zatvorsku kaznu zbog pripreme teškog čina nasilja kojim je bila ugrožena država.

Pročitajte još

Teme
berlin berlin pride homofobija islamisti islamska država njemačka terorizam

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ