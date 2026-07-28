ZAŠTO JE BIO NA SLOBODI?
Njemački tužitelji: Ubojica s Berlin Pridea snimio zakletvu vjernosti Islamskoj državi
Muškarac za kojega se vjeruje da stoji iza smrtonosnog napada prošlog vikenda kod berlinske Parde ponosa na svom je telefonu ostavio videozapis u kojemu se zaklinje na vjernost militantnoj skupini Islamskoj državi, rekli su u utorak njemački tužitelji.
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Iako je osoba na videozapisu maskirana, vlasti pretpostavljaju da je riječ o osumnjičenom napadaču, 21-godišnjem njemačkom državljaninu Abduli Balluti, rekao je glasnogovornik saveznog tužiteljstva. Nije želio precizirati kada je videozapis snimljen.
Ballut, kojega je policija u nedjelju ubila, osumnjičen je da se u subotu navečer vozilom zaletio u mnoštvo ljudi okupljenih u parku Tiergarten blizu Brandenburških vrata, ubivši Poljakinju u 60-ima i ranivši 29 ljudi.
Zašto nije bio u zatvoru?
Njemački ministar unutarnjih poslova u ponedjeljak je najavio reformu zakona o sigurnosti nakon što je napad potaknuo žestoku raspravu zbog čega je osumnjičeni vozač zbog ranijeg kaznenog djela pušten na uvjetnu slobodu umjesto da je bio u zatvoru.
Osumnjičenik je u svibnju osuđen na zatvorsku kaznu zbog pripreme teškog čina nasilja kojim je bila ugrožena država.
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