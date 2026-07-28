Oglas

DIVLJI JUG

Užas na Viru: Napadnuta televizijska ekipa dok je izvještavala o pečaćenju apartmana, letjelo i kamenje

author
N1 Info
|
28. srp. 2026. 16:05
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Dnevnik Nove TV
Dnevnik Nove TV

Ekipa Dnevnika Nove TV napadnuta je u utorak na Viru tijekom snimanja priloga o akciji turističke inspekcije koja je zapečatila apartmane za koje je utvrđeno da posluju nezakonito.

Oglas

Prema navodima Nove TV, novinar Ivan Krznarić i snimatelj David Šimičić napadnuti su ispred jednog od zapečaćenih objekata.

Kamera je zabilježila trenutak u kojem je muškarac bacao kamenje prema novinarskoj ekipi, nakon čega je, kako navode, uslijedio i fizički napad.

Na mjesto događaja izašli su policija i hitna medicinska pomoć.

Napad je osudio direktor Turističke zajednice Općine Vir Srđan Liverić.

"Ne da sam zgrožen, nego ne mogu doći k sebi. To je nedopustivo i treba biti strogo kažnjeno, pogotovo jer se radi o stranom državljaninu. Vjerujem da će policija odraditi svoj posao i sve strogo procesuirati", rekao je Liverić.

Policija zasad nije objavila više pojedinosti o okolnostima napada ni o mogućem kaznenom postupku.

Pročitajte još

Teme
napad na novinare nova tv novinarstvo turistička inspekcija turizam vir

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ