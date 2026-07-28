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Užas na Viru: Napadnuta televizijska ekipa dok je izvještavala o pečaćenju apartmana, letjelo i kamenje
Ekipa Dnevnika Nove TV napadnuta je u utorak na Viru tijekom snimanja priloga o akciji turističke inspekcije koja je zapečatila apartmane za koje je utvrđeno da posluju nezakonito.
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Prema navodima Nove TV, novinar Ivan Krznarić i snimatelj David Šimičić napadnuti su ispred jednog od zapečaćenih objekata.
Kamera je zabilježila trenutak u kojem je muškarac bacao kamenje prema novinarskoj ekipi, nakon čega je, kako navode, uslijedio i fizički napad.
Na mjesto događaja izašli su policija i hitna medicinska pomoć.
Napad je osudio direktor Turističke zajednice Općine Vir Srđan Liverić.
"Ne da sam zgrožen, nego ne mogu doći k sebi. To je nedopustivo i treba biti strogo kažnjeno, pogotovo jer se radi o stranom državljaninu. Vjerujem da će policija odraditi svoj posao i sve strogo procesuirati", rekao je Liverić.
Policija zasad nije objavila više pojedinosti o okolnostima napada ni o mogućem kaznenom postupku.
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