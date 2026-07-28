HND: Napadači na ekipu Nove TV su strani državljani, snimatelja udarali po glavi i trbuhu

Snimatelj je zadobio nekoliko udaraca, od kojih su neki bili u predjelu glave i trbuha. Na teren su odmah izašli policija i hitna pomoć te je policija uhitila osobe za koje se sumnja da su sudjelovale u napadu i postupila u duhu Sporazuma o sigurnosti novinara i svih medijskih djelatnika, koji je potpisala s HND-om i SNH-om, stoji u priopćenju.