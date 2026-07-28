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OŠTRA OSUDA

HND: Napadači na ekipu Nove TV su strani državljani, snimatelja udarali po glavi i trbuhu

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Hina
|
28. srp. 2026. 17:21
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Dnevnik Nove TV
Dnevnik Nove TV

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) oštro je u utorak osudilo napad na novinarsku ekipu Nove TV koja je jutros na Viru, ispred jednog od zapečaćenih objekata u sklopu akcije turističke inspekcije Državnog inspektorata, snimala prilog za Dnevnik.

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Upozoravamo javnost na još jedan brutalan napad na novinarsku ekipu, ovaj put na kolege s Nove TV – novinara Ivana Krznarića i snimatelja Davida Šimičića, koji su jutros na Viru, ispred jednog od zapečaćenih objekata u sklopu akcije turističke inspekcije Državnog inspektorata, snimali prilog za Dnevnik Nove TV.

Inspekcija je tom prilikom zapečatila apartmane na Viru koji nisu legalno poslovali, a skupina nezadovoljnih vlasnika zapečaćenih objekata, stranih državljana, obrušila se na novinare, navodi se u priopćenju.

Kako pojašnjavaju, snimatelj Nove TV zabilježio je trenutak u kojem je napadač novinarsku ekipu gađao kamenjem, nakon čega je uslijedio i fizički napad u kojem je sudjelovalo više osoba.

Više stranih državljana sudjelovalo u napadu

Prema riječima napadnutih kolega, s kojima smo razgovarali i koji su nam prepričali mučnu situaciju u kojoj su se našli, u napadu je sudjelovalo više osoba, stranih državljana.

Snimatelj je zadobio nekoliko udaraca, od kojih su neki bili u predjelu glave i trbuha. Na teren su odmah izašli policija i hitna pomoć te je policija uhitila osobe za koje se sumnja da su sudjelovale u napadu i postupila u duhu Sporazuma o sigurnosti novinara i svih medijskih djelatnika, koji je potpisala s HND-om i SNH-om, stoji u priopćenju.

HND daje punu podršku napadnutim kolegama i njihovoj medijskoj kući te podsjećaju da se početkom svibnja ove godine dogodio i brutalan fizički napad na ekipu emisije Provjereno Nove TV.

Napadi na novinare i snimatelje predstavljaju ozbiljan udar na slobodu medija i pravo javnosti da bude informirana. Pozdravljamo policijsko uhićenje napadača i tražimo najstrože sankcije za počinitelje ovog napada. Ovakvi napadi ne smiju ostati nekažnjeni, poručuju iz HND-a.

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Teme
hnd napad na novinare nova tv novinarstvo vir

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