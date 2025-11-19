Masakr u Ukrajini: Djeca među 25 ubijenih u ruskom udaru, odmazda Rusije za ATACMS-e?

Incidenti su izazvali reakcije i u susjednim zemljama. Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da je ruski dron u srijedu rano ujutro preletio oko 8 kilometara kroz njihov zračni prostor prije nego što je prešao u Ukrajinu i Moldaviju te se vratio u Rumunjsku. Kao odgovor, podignuti su rumunjski i njemački borbeni zrakoplovi. Poljska je također rano u srijedu rasporedila svoje zrakoplove i privremeno zatvorila dvije zračne luke na jugoistoku zemlje kao odgovor na napade u zapadnoj Ukrajini.