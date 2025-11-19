u ternopilu
Masakr u Ukrajini: Djeca među 25 ubijenih u ruskom udaru, odmazda Rusije za ATACMS-e?
Najmanje 25 ljudi, uključujući troje djece, poginulo je u žestokom ruskom napadu dronovima i projektilima na zapadni ukrajinski grad Ternopil, gdje su pogođene dvije stambene zgrade.
U jednom od najsmrtonosnijih napada na zapadnu Ukrajinu od početka invazije u veljači 2022. godine, ranjene su još 73 osobe, od kojih je 15 djece, potvrdili su ukrajinski spasioci, piše BBC.
Napadi diljem zemlje
Osim Ternopila, na meti su se našle i druge zapadne regije, Lavov i Ivano-Frankivsk, dok je napad dronom ciljao tri okruga sjevernog grada Harkiva, gdje je ozlijeđeno više od 30 ljudi. Fotografije s mjesta događaja prikazuju zgrade i automobile u plamenu. Ukrajinsko ministarstvo energetike izvijestilo je o prekidima u opskrbi električnom energijom u brojnim regijama diljem zemlje.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija ispalila više od 470 dronova i 47 projektila, što je uzrokovalo "značajna razaranja". Upozorio je da bi u Ternopilu pod ruševinama moglo biti zarobljenih ljudi.
16 murdered.— Olena Halushka (@OlenaHalushka) November 19, 2025
64 injured, including 14 children.
People were sleeping at home — in what they believed was a safe place, somewhere in the middle of a residential district in the western city of Ternopil.
My heart bleeds in agony.
Everyone who supports russia is complicit. pic.twitter.com/nJ4Ip8oc1E
Prizori užasa u Ternopilu
Razmjeri uništenja u Ternopilu brzo su postali vidljivi. Snimka koju je podijelio Zelenski prikazuje jednu od pogođenih stambenih zgrada koja se potpuno urušila.
Ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko rekao je da je uništen dio zgrade od trećeg do devetog kata. Gusti dim sukljao je iz prozora, dok su ispred zgrade gorjeli manji požari. Spasilačke ekipe satima su pretraživale ruševine, a nad gradom su odjekivale sirene dok se u daljini, iza Crkve Gospe od Vječne Pomoći, dizao ogroman oblak dima.
Odgovor na ukrajinske napade ATACMS-ima?
Ruski udari uslijedili su samo dan nakon što je ukrajinska vojska prvi put priznala da je koristila američke rakete dugog dometa ATACMS za gađanje vojnih ciljeva unutar Rusije.
Rusko ministarstvo obrane optužilo je Ukrajinu da je ispalila četiri projektila na južni grad Voronjež, ali tvrdi da su svi oboreni.
The Russians deliberately targeted a residential building in Ternopil with a missile. At least 25 Ukrainians have been killed, including children. America — is this the kind of terrorist regime you want to negotiate and trade with? pic.twitter.com/jPw2SMzoaB— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) November 19, 2025
Diplomatski napori i tajni planovi
U međuvremenu, predsjednik Zelenski otputovao je u Ankaru na razgovore s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom, u pokušaju oživljavanja napora za okončanje rata.
Njegov posjet događa se usred medijskih izvješća da posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff, radi na mirovnom planu s ruskim kolegom Kirilom Dmitrijevom. Kremlj je poručio da se nijedan ruski predstavnik neće pridružiti razgovorima u Ankari, a glasnogovornik Dmitrij Peskov odbio je komentirati navode o tajnom američko-ruskom planu. "U ovom slučaju, nema ništa novo o čemu bismo vas mogli obavijestiti", rekao je danas Peskov novinarima.
Istovremeno, objavljeno je da bi se Zelenski sutra u Kijevu trebao sastati s dvojicom visokih dužnosnika američke vojske, tajnikom vojske Danom Driscolom i načelnikom stožera vojske generalom Randyjem Georgeom. Oni su najviši američki vojni dužnosnici koji su posjetili ukrajinsku prijestolnicu otkako je Donald Trump preuzeo dužnost.
Napetosti u susjedstvu
Incidenti su izazvali reakcije i u susjednim zemljama. Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da je ruski dron u srijedu rano ujutro preletio oko 8 kilometara kroz njihov zračni prostor prije nego što je prešao u Ukrajinu i Moldaviju te se vratio u Rumunjsku. Kao odgovor, podignuti su rumunjski i njemački borbeni zrakoplovi. Poljska je također rano u srijedu rasporedila svoje zrakoplove i privremeno zatvorila dvije zračne luke na jugoistoku zemlje kao odgovor na napade u zapadnoj Ukrajini.
Kako se približava četvrta godišnjica početka ruske invazije, stavovi Moskve i Kijeva o tome kako okončati rat ostaju fundamentalno suprotstavljeni. Ranije ovog mjeseca, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se ruski uvjeti za mirovni sporazum nisu promijenili otkako ih je Putin iznio 2024. godine.
