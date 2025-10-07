Meloni kaže da je prijavljena ICC-ju za suučesništvo u genocidu

Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je da su ona i dvojica ministara prijavljeni Međunarodnom kaznenom sudu (ICC) zbog navodnog suučesništva u genocidu vezano uz izraelsku ofenzivu u Gazi.
Govoreći u intervjuu talijanskoj televiziji RAI, Meloni je kazala da su ministar obrane Guido Crosetto i vanjskih poslova Antonio Tajani prijavljeni ICC-u, a rekla je da "misli" kako se to odnosi i na Roberta Cingolanija, šef obrambene grupacije Leonardo.
"Vjerujem da nema drugog slučaja u svijetu ili u povijesti s takvim optužbama", rekla je Meloni.
Nije pojasnila tko je prijavio slučaj protiv nje i ministara.
Međunarodni kazneni sud (ICC) istražuje, kazneno goni i sudi osobama optuženima za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
Italija je proteklog tjedna bila poprište niza demonstracija na kojima su stotine tisuća ljudi izašle na ulice kako bi prosvjedovali protiv masovnih ubojstava u Gazi, a mnogi prosvjednici su ciljali i na Meloni.
Njezina desničarska vlada, uglavnom čvrsta pristaša Izraela, nedavno se distancirala od onoga što naziva "nesrazmjernom" ofenzivom u Gazi, ali nije prekinula nikakve trgovinske ili diplomatske veze, niti priznala državu Palestinu.
Meloni je rekla da je "zapanjena" optužbom za suučesništvo u genocidu jer "svatko tko poznaje situaciju zna da Italija nije, primjerice, odobrila nove isporuke oružja Izraelu nakon 7. listopada."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
