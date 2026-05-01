Trump diže carine Europskoj uniji: "Ne pridržava se dogovorenog sporazuma..."

N1 Info , Hina
01. svi. 2026. 18:38
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump signs an executive order on tariffs, in the Rose Garden at the White House in Washington, D.C., U.S., April 2, 2025.
REUTERS/Leah Millis/File Photo

Američki predsjednik  Donald Trump je u petak objavio da želi povećati carine na vozila uvezena u Sjedinjene Države iz EU na 25 posto, optužujući europski blok da ne poštuje njihov trgovinski sporazum.

Američki predsjednik je rekao da je "uzbuđen" što može objaviti ovaj novi čin prkosa protiv jednog od svojih glavnih trgovinskih partnera, u poruci na svojoj platformi Truth Social objavljenoj nekoliko dana nakon spora s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom.

Najavljena mjera cilja i automobile i kamione.

"Jasno je shvaćeno i dogovoreno da, ako proizvode automobile i kamione u tvornicama koje se nalaze u Sjedinjenim Državama, NEĆE SE PRIMJENJIVATI NIKAKVI POREZI", dodao je predsjednik.

Europska unija i Sjedinjene Države postigle su prošlog ljeta sporazum kojim se ograničavaju carine na europske automobile i autodijelove na 15 posto, dok su ostale zemlje ostale podložne carinama od 25 posto.

Donald Trump optužuje nekoliko europskih partnera da odbijaju bilo kakvu vojnu ili logističku podršku operacijama koje Washington vodi u Hormuškom tjesnacu protiv Irana.

Posebno je ovog tjedna izjavio da razmatra smanjenje broja američkih snaga stacioniranih u Njemačkoj nakon što je kancelar Merz izjavio da "Amerikanci očito nemaju strategiju" u Iranu.

Njemačka je glavni proizvođač automobila.

