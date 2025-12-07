Oglas

odao počast žrttvama

Merz u Jeruzalemu: "Naša potpora, naša vojna podrška Izraelu"

author
Hina
|
07. pro. 2025. 16:53
German Chancellor Friedrich Merz addresses the media alongside Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) during a joint press conference in Jerusalem, Sunday, Dec. 7, 2025. Ariel Schalit/Pool via REUTERS
Ariel Schalit via REUTERS

Njemački kancelar Friedrich Merz je u nedjelju u memorijalnom centru Yad Vashem u Jeruzalemu odao počast šest milijuna Židova stradalim za vrijeme nacističke diktature u sklopu svog prvog posjeta Izraelu.

Oglas

"Održat ćemo živim sjećanje na strašan zločin (holokausta) koji su Nijemci počinili nad židovskim narodom", napisao je u knjigu gostiju.

"Ovdje u Yad Vashemu, trajna povijesna odgovornost Njemačke je opipljiva: Njemačka se mora zauzeti za postojanje i sigurnost Izraela. To je dio nepromjenjive srži našeg odnosa i tako će zauvijek ostati".

Nakon sastanka s Friedrichom Merzom u Jeruzalemu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu je rekao da su njemačko-izraelski odnosi doživjeli "povijesnu promjenu" u pogledu obrambene suradnje.

Židovska država od svog osnutka "uspijeva odbiti naše neprijatelje" i uz to je razvila kapacitete za pomoć drugima, kazao je Netanyahu, što se očito odnosilo na njemačku kupovinu izraelskog protuzračnog sustava Arrow 3.

"Ne samo da Njemačka pridonosi obrani Izraela, već Izrael, židovska država, 80 godina nakon holokausta, pridonosi obrani Njemačke", dodao je.

Njemačka je u studenom nastavila izvoziti oružje u Izrael nakon što je u kolovozu privremeno uvela djelomičan embargo usred zabrinutosti za ponašanje izraelske vojske u Pojasu Gaze.

Govoreći o embargu koji je uvela njegova vlada, Merz je rekao: "Unatoč toj odluci, koja je bila usmjerena na posebno stanje stvari, ništa se nije promijenilo prije ili poslije nje kada je riječ o našem osnovnom stavu prema Izraelu i izraelskoj sigurnosti, našoj potpori Izraelu kao ni našoj vojnoj podršci Izraelu". 

Teme
Gaza Holokaust Izrael Njemačko-izraelski odnosi Pojas Gaze genocid u gazi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ