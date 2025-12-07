Oglas

više od 70.000 ubijenih

Izrael je od početka "primirja" u Gazi ubio najmanje 373, ranio 970 Palestinaca

N1 Info
07. pro. 2025. 16:24
Gaza, pojas gaze
REUTERS/Mahmoud Issa

Ministarstvo zdravstva u Gazi poručilo je da je najmanje 373 ljudi ubijeno, a 970 ranjeno od početka primirja u listopadu. Ministarstvo je dodalo da je broj poginulih u izraelskom genocidnom ratu protiv Gaze od listopada 2023. porastao na 70.360, dok je 171.047 ljudi ranjeno.

Također je priopćilo da je 52 posto esencijalnih lijekova iscrpljeno unatoč sporazumu o prekidu vatre, kao i 70 posto laboratorijskog potrošnog materijala, piše Al Jazeera.

Zdravstveni sustav Gaze slomljen je izraelskim djelovanjem. Nakon što je mjesecima nemilosrdno razaran bombardiranjem i istovremeno lišen medicinske pomoći tijekom izraelskog genocidnog rata, zdravstveni sustav u Gazi i dalje je na rubu kolapsa, unatoč gotovo dvomjesečnom primirju.

Liječnici u ratom opustošenoj, opkoljenoj enklavi kažu da se bore spasiti živote jer Izrael ne dopušta ulazak najosnovnijih medicinskih potrepština. Slatkiši, mobiteli pa čak i električni bicikli smiju ući, ali antibiotici, infuzijske otopine i kirurški materijali – ne.

„Suočavamo se sa situacijom u kojoj 54 posto esencijalnih lijekova nije dostupno, a 40 posto lijekova potrebnih za operacije i hitnu skrb – upravo onih na koje se oslanjamo u liječenju ranjenih – nedostaje“, rekao je za Al Jazeeru dr. Munir al-Bursh, glavni direktor Ministarstva zdravstva Gaze.

Teme
Gaza Genocid u Gazi Izrael

