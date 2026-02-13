Merz za jaku Europu i očuvanje transatlanskih odnosa

Njemački kanclar Friedrich Merz zauzeo se za snažniju i sigurnosno samostalniju Europu te pozvao Sjedinjene Države da zajedno poprave transatlanske odnose narušene u prvoj godini mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Otvarajući konferenciju o sigurnosti u Muenchenu, Merz je rekao da podjele postoje, da "borba MAGA (Make America Great Again) kulture u SAD nije naša borba i ne vjerujemo u carine i protekcionizam, nego u slobodnu trgovinu".
No, obje strane Atlantika moraju znati da smo zajedno snažniji, rekao je kancelar. "Čak i SAD u eri velikih sila doseže granice svoje moći ako nastavi sam. NATO nije samo naša, nego dragi američki prijatelji i vaša komparativna prednost", poručio je Merz okupljenim čelnicima, uključujući visoke američke dužnosnike.
Kancelar smatra da se unatoč svim teškoćama partnerstvo sa SAD-om mora nastaviti, ali ističe: "Partnerstvo da, hegemonija ne".
"Popravimo i oživimo transatlanske veze zajedno. Mi, Europljani, radimo svoj dio posla", rekao je.
Po njegovim riječima, Europa se "vratila s godišnjeg odmora" i shvatila da mora ojačati ako želi biti akter u eri politike velikih sila, SAD-a, Kine i Rusije.
"Naš prvi zadatak kao Europljana i kao Nijemaca je prihvatiti tu novu stvarnost. Europa mora osvjetiti stanje hitnosti i postati akter svjetske politike s vlastitom sigurnosnom politikom", naglasio je Merz. "To zahtjeva žrtve, ne jednog dana u budućnosti, nego danas".
Istaknuo je da se Njemačka, koja se od Drugog svjetskog rata "suzdržavala od državne moći", ubrzano naoružava i ulaže u tehnologiju. "Želimo što prije učiniti Bundeswehr najsnažnijom vojskom u Europi", istaknuo je Merz.
"Sigurnost omogućuje slobodu, a ekonomska snaga služi toj slobodi", rekao je njemački kancelar.
