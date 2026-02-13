Merz za jaku Europu i očuvanje transatlanskih odnosa

No, obje strane Atlantika moraju znati da smo zajedno snažniji, rekao je kancelar. "Čak i SAD u eri velikih sila doseže granice svoje moći ako nastavi sam. NATO nije samo naša, nego dragi američki prijatelji i vaša komparativna prednost", poručio je Merz okupljenim čelnicima, uključujući visoke američke dužnosnike.