američki ministar obrane/rata
Hegseth blokira napredovanja žena i crnih časnika
U potezu koji nesrazmjerno pogađa žene i pripadnike manjina, američki ministar obrane Pete Hegseth nedavno je blokirao promaknuća devetero mornaričkih časnika koje je za unapređenje prethodno odabrao odbor visokih admirala američke mornarice.
Konačni rezultat intervencije Petea Hegsetha jest popis od 22 kandidata za čin kontraadmirala (jedna zvjezdica) koji malo nalikuje sastavu šire mornarice koju će ti časnici jednog dana voditi, piše New York Times.
Među časnicima koje je Hegseth uklonio s popisa za promaknuće nalaze se tri žene i dvojica crnih časnika, kao i četvorica bijelih muškaraca.
Prema riječima pet sadašnjih i bivših dužnosnika Ministarstva obrane, koji su zbog osjetljivosti teme govorili pod uvjetom anonimnosti, Hegsethovi postupci čine se suprotnima pravilima sustava promaknuća koji bi trebao biti politički neutralan i temeljen na zaslugama.
Na novom popisu kandidata za čin kontraadmirala, objavljenom krajem svibnja, nema nijedne žene, iako žene čine oko 21 posto aktivnog sastava američke mornarice. Također se čini da su na listi samo dva časnika koji nisu bijelci, premda pripadnici rasnih manjina čine oko 38 posto aktivnog sastava mornarice.
Sadašnji i bivši dužnosnici Pentagona ističu da je Hegsethovo uklanjanje časnika s liste za unapređenje vrlo neuobičajen potez. Prema pravilima Ministarstva obrane, ministar može ukloniti časnika s popisa samo zbog moralnih, mentalnih, fizičkih ili profesionalnih nedostataka koji dovode u pitanje njegovu sposobnost za zapovijedanje.
Dio šire kampanje kadrovskih čistki
Hegsethov potez posljednji je u nizu smjena i intervencija u kadrovskoj politici koje, prema kritičarima, proizlaze iz njegova protivljenja politikama raznolikosti, a ne iz procjene rada časnika. Zajedno bi te odluke mogle godinama oblikovati vrh američke vojske.
Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell odbio je objasniti zašto je Hegseth uklonio određene časnike s popisa.
„Vojna promaknuća dobivaju oni koji su ih zaslužili. Ministarstvo nikada neće uzimati u obzir boju kože ili spol pripadnika vojske kao faktor pri promaknuću“, rekao je Parnell.
Američka mornarica nije željela komentirati slučaj.
Od dolaska na dužnost Hegseth je smijenio ili marginalizirao gotovo tri desetka visokih vojnih časnika u sklopu šire kampanje usmjerene na uklanjanje dužnosnika koje je ranije nazivao „glupima“, „neodgovornima“ i „woke“. Dosljedno odbija pojasniti razloge pojedinačnih smjena ili uklanjanja s popisa za promaknuće.
Njegova pažnja posebno je bila usmjerena na žene i pripadnike manjina, koji čine većinu smijenjenih časnika. Prema riječima senatora Jacka Reeda, vodećeg demokrata u Odboru za oružane snage Senata, gotovo 60 posto visokih časnika koje je Hegseth smijenio bili su žene ili crnci. Istodobno, žene i pripadnici manjina danas čine manje od 20 posto svih američkih generala i admirala.
„Uništavate bazen iskustva i najuspješnijih visokih časnika te tjerate mlađe časnike da se pitaju ima li smisla nastaviti vojnu karijeru“, poručio je Reed Hegsethu tijekom jednog od nedavnih saslušanja.
Među smijenjenima i najviše rangirani časnici
Među smijenjenima su i general Charles Q. Brown Jr., drugi Afroamerikanac koji je obnašao dužnost predsjednika Združenog stožera američkih oružanih snaga, te admiralica Lisa Franchetti, prva žena na čelu američke mornarice.
Početkom godine Hegseth je također uklonio četvero pukovnika – dvojicu crnih časnika i dvije žene – s popisa kandidata američke vojske za generalski čin s jednom zvjezdicom, unatoč protivljenju ministra vojske Daniela P. Driscolla. Driscoll je tvrdio da su svi časnici imali dugogodišnji uzoran službeni dosje te da nisu učinili ništa sporno.
Časnike za čin kontraadmirala ili brigadnog generala bira poseban odbor admirala ili generala koji tijekom višednevnih sjednica pregledava stotine personalnih dosjea. Za promaknuće bude odabrano tek oko pet posto kandidata, što taj postupak čini najkompetitivnijim u američkim oružanim snagama.
Nakon toga popise pregledavaju ministri pojedinih rodova vojske i ministar obrane, koji prema pravilima može ukloniti pojedina imena samo u iznimnim okolnostima, primjerice ako se pojave nove informacije koje dovode u pitanje kvalifikacije kandidata.
Atmosfera straha u vrhu vojske
Vojni dužnosnici tvrde da su nepredvidive Hegsethove intervencije stvorile ozračje nesigurnosti i nepovjerenja među najvišim vojnim zapovjednicima.
Prije nego što ga je predsjednik Donald Trump imenovao ministrom obrane, Hegseth se protivio uključivanju žena u borbene postrojbe. Kasnije je ublažio stav i izjavio da žene mogu služiti u borbenim ulogama, što im je dopušteno od 2013. godine, pod uvjetom da zadovolje iste fizičke standarde kao muškarci.
Unatoč tome, njegovi kritičari smatraju da njegovi potezi otvaraju pitanje vjeruje li uopće da su žene sposobne obnašati najviše zapovjedne dužnosti u američkim oružanim snagama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare