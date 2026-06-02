Poduzetnici protiv Vladinih mjera: "Prave nas budalama"

"Tražimo da se nikakve mjere više ne donose bez sudjelovanja onih kojih se te mjere tiču. Prodaju nam se antiinflacijske mjere, način da se olakša građanima tako da im se dodaje porez, ne vidimo kakve to veze ima jedno s drugim. Kako možemo reći da se nekome smanjuje cijena tako da mu se povećavaju troškovi. Pravi nas se budalama. Mjere su jednostrano napravljene, nitko ih nije najavio, nemamo pojma tko je to napravio, s kojim analizama. Prezentacija nema veze s matematikom, ne možeš mi reći jedan dan da smanjim cijenu 20 posto, a onda mi digneš porez 50 posto. Nekim paušalcima se diže porez i do 300 posto porez, to je neprihvatljivo. U svim zapadnim civiliziranim društvima svim akterima kojima se mijenjaju poslovni uvjeti se uključuje u proces promjene", smatra Bruno Samardžić.