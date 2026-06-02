Bruno Samardžić
Poduzetnici protiv Vladinih mjera: "Prave nas budalama"
Predsjednik Udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o novom antiinflacijskom paketu Vlade Republike Hrvatske.
Podsjetimo, potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je na Vladi krajem prošlog tjedna paket antiinflacijskih mjera, a koji uključuje i oporezivanje prekomjernih bruto marži, izmjene oporezivanja paušalnog obrta te paušala koji plaćaju pružatelji usluge kratkoročnog najma, kao i ukidanje oporezivanja mirovina od iduće godine.
Što traže?
Udruga Glas poduzetnika pokrenula je peticiju "Ne novim nametima", a odaziv je velik, potpisalo ju je preko 20 tisuća građana:
"Tražimo da se nikakve mjere više ne donose bez sudjelovanja onih kojih se te mjere tiču. Prodaju nam se antiinflacijske mjere, način da se olakša građanima tako da im se dodaje porez, ne vidimo kakve to veze ima jedno s drugim. Kako možemo reći da se nekome smanjuje cijena tako da mu se povećavaju troškovi. Pravi nas se budalama. Mjere su jednostrano napravljene, nitko ih nije najavio, nemamo pojma tko je to napravio, s kojim analizama. Prezentacija nema veze s matematikom, ne možeš mi reći jedan dan da smanjim cijenu 20 posto, a onda mi digneš porez 50 posto. Nekim paušalcima se diže porez i do 300 posto porez, to je neprihvatljivo. U svim zapadnim civiliziranim društvima svim akterima kojima se mijenjaju poslovni uvjeti se uključuje u proces promjene", smatra Bruno Samardžić.
"Mladima poručujemo da odu van raditi"
Dodaje da argumentacija premijera Andreja Plenkovića o paušalcima, obrtnicima ne stoji: "Paušalni obrtnici imaju druga ograničenja, imaju ograničeno koliko mogu zarađivati, ne mogu kao paušalci napraviti Google, firmu od pet, šest zaposlenih. Naši suradnici i paušalci su mladi ljudi koji su se otisnuli u poduzetničke vode, odlučili nešto napraviti i sad mi njima poručujemo s porezima da je to što rade krivo ili da odu van to raditi. Mi u ovoj državi ne trebamo ljude koji sjede u državnim jaslama i ne rade ništa, nego ljude koji će pokrenuti nešto, preuzeti rizik, povući za sobom 10, 15 ljudi."
"Mjere lome preko leđa poduzetnika"
"Kakva je to poduzetnička klima gdje oni antiinflacijske mjere lome preko leđa poduzetnika. Ne pričamo o malim promjenama, tražimo da te promjene budu postepene i da odskaču više od 10 posto. Ne možete dići PDV s 20 na 40 posto, možete dizati za 2 posto, bilo bi idealno kada bi ga smanjili, ali to nitko više ne radi. Ni u jednom udžbeniku ne piše da su uzrok inflacije cijene, uzrok je državna potrošnja. Ako ćete vi dodati novce u državnu potrošnju, povećati poreze, povećat ćete i inflaciju. Način da smanje inflaciju je da smanje porezno opterećenje, državnu potrošnju, racionalizaciju državnu upravu, smanje broj općina, gradova, županija da taj sustav učinim efikasnijim i jeftinijim za naše građane" dodaje.
"Porez će donijeti toliko štete"
"Izgubi se osam i pol milijardu eura u korupciji, toliko turizam ne zaradi, a toliko se pokrade u ovoj državi. Smatramo da je vrijeme da se stvari počnu riješavati. Uvjeren sam da novce možete uštedjeti sudskom reformom, kada bi sudovi brže radili, dobili bi daleko više novaca u sustav jer bi se stvari pokrenule. Porez na ekstraprofit je kontrapodruktivna mjera. Ako ćete ljudi tjerati, samo da piše ekstraprofit, vi ste prekriženi, taj porez će donijeti toliko štete", kazao je Samardžić.
