Milanović: Podrška koju uživa Izrael je katastrofalna. Što je s pravom Palestinaca?

"Mi smo krenuli od prava židovskog naroda na državu nakon holokausta. "Zemlja bez naroda za narod bez zemlje" - to je bio slogan, ali to nije bila zemlja bez naroda. Tamo je živjelo milijun Arapa, muslimana. To je sve potjerano, izgnano i uništeno. Izrael je tako započeo svoj život. Ako govorimo o sigurnosti Izraela i pravu Izraela na opstanak, što je s pravom Palestinaca da imaju svoju državu, a što je u dokumentima već sedamdeset godina. Ne možemo se praviti da to ne postoji", rekao je Milanović.