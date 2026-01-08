Oglas

opasno vrijeme

DHMZ objavio upozorenje za dvije regije zbog snijega i poledice!

author
N1 info / Hina
|
08. sij. 2026. 12:48
03.12.2020., Cakovec- Pogled na grad kroz poledicu, kisu i snijeg.rPhoto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Vjeran Zganec Rogulja / Pixsell / ILUSTRACIJA

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) izdali su za petak, 9. siječnja, crveni meteo-alarm na izuzetno opasno vrijeme zbog snijega i poledice u Osječkoj regiji te narančasti meteo-alarm u Zagrebačkoj regiji što znači da će ondje zbog snijega i poledice vrijeme biti opasno.

Stanovnike Osječke regije koja će u petak biti "u crvenom" upozorava se da se, u prvom dijelu dana, očekuje poledica zbog ponovnog smrzavanja ugaženog snijega. Poslijepodne se očekuje kiša koja se ledi na tlu i predmetima. Mjestimice deblji sloj leda. Minimalna temperatura će biti manja od -10 stupnjeva Celzijusovih.

Zbog toga im iz DHMZ-a preporučuju da poduzmu mjere samozaštite. Također upozoravaju da rasprostranjena pojava obilnog snijega i/ili značajnog prekrivanja ledom za posljedicu ima prekid cestovnog, željezničkog i zračnog prometa i prijenosa robe/transporta. Velik je rizik i da vozači ostanu zameteni.

"Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti", poručuju iz DHMZ-a građanima Osječke regije. 

U Zagrebačkoj regiji, za koju u petak vrijedi narančasto upozorenje, očekuje se kiša koja se ledi na tlu i predmetima. Ponajprije na sjeveru Zagrebačke regije očekuje se nastanak ledenog sloja te minimalna temperatura manja od -5 stupnjeva Celzijusovih. 

Iz DHMZ-a stoga upozoravaju stanovnike Zagrebačke regije da budu spremni na rasprostranjenu pojavu snijega i/ili leda koja će dovesti do prekida cestovnog, željezničkog i zračnog prometa i transporta te prouzročiti poremećaj kod aktivnosti na otvorenom.

Prema prognozi DHMZ-a za Hrvatsku, u petak, 9. siječnja, bit će pretežno oblačno vrijeme, na Jadranu s kišom, u unutrašnjosti i susnježicom te snijegom. Lokalno obilnija oborina moguća je na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Ponajprije u unutrašnjosti ponegdje kiša koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom i podlogom, osobito u drugom dijelu dana na istoku i na krajnjem sjeveru zemlje.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i jugozapadnjak. Jutro vrlo hladno uz najnižu temperaturu od -14 do -8, a na Jadranu od 0 do 5 stupnjeva Celzijusovih. Najviša većinom između 0 i 5, na obali i otocima između 7 i 12 stupnjeva.

Teme
dhmz

