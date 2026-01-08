DHMZ objavio upozorenje za dvije regije zbog snijega i poledice!

Prema prognozi DHMZ-a za Hrvatsku, u petak, 9. siječnja, bit će pretežno oblačno vrijeme, na Jadranu s kišom, u unutrašnjosti i susnježicom te snijegom. Lokalno obilnija oborina moguća je na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Ponajprije u unutrašnjosti ponegdje kiša koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom i podlogom, osobito u drugom dijelu dana na istoku i na krajnjem sjeveru zemlje.