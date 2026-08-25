članovi posade na sigurnom
Naftni tanker pogođen kod Omana
Naftni tanker pogođen je neidentificiranim projektilom i onesposobljen oko 9 nautičkih milja sjeveroistočno od mjesta Ash Shishah u Omanu, objavila je u utorak britanska služba za pomorske trgovačke operacije.
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U napadu je oštećena strojarnica broda, dok su članovi posade, prema navodima britanske službe za pomorske trgovačke operacije, na sigurnom.
Upozoreno je i da utjecaj incidenta na okoliš zasad nije poznat.
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