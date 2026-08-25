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članovi posade na sigurnom

Naftni tanker pogođen kod Omana

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Hina
|
25. kol. 2026. 06:46
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This photograph taken from the beach "Plage des Rainaires" in Martigues, southern France shows the oil tanker "Delta tankers" in the sea, on March 25, 2026. (Photo by Elodie CLEMENT / AFP)
AFP/ELODIE CLEMENT

Naftni tanker pogođen je neidentificiranim projektilom i onesposobljen oko 9 nautičkih milja sjeveroistočno od mjesta Ash Shishah u Omanu, objavila je u utorak britanska služba za pomorske trgovačke operacije.

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U napadu je oštećena strojarnica broda, dok su članovi posade, prema navodima britanske službe za pomorske trgovačke operacije, na sigurnom.

Upozoreno je i da utjecaj incidenta na okoliš zasad nije poznat. 

Teme
ekološke posljedice napad na brod oštećenje broda pomorski incident sigurnost posade

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