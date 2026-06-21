Nove optužbe: "SAD ne provodi prvu točku sporazuma s Iranom"

U vojnom priopćenju Izrael je naveo da je predan prekidu vatre, ali da će nastaviti djelovati protiv svake prijetnje Izraelu ili njegovim snagama. Izraelska televizija Channel 12 izvijestila je da su premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Israel Katz naredili vojsci da obustavi vatru u Libanonu, ali ne i da se povuče iz područja koja je zauzela.