Istraživanje: Jedna od pet žena nakon kozmetičkih zahvata pokazuje znakove mogućeg ovisničkog ponašanja

Rizik je bio najveći među ženama koje su imale negativnu sliku svog tijela i provodile puno vremena na društvenim mrežama, posebno kada su oba čimbenika bila prisutna. Međutim, studija je imala i neka ograničenja jer je promatrala sudionice samo u jednom trenutku, a ne tijekom duljeg vremena, stoga ne može dokazati da su društvene mreže ili loša slika tijela dovele do ovisnosti o kozmetičkim zahvatima.