STUDIJA NA IZRAELKAMA
Istraživanje: Jedna od pet žena nakon kozmetičkih zahvata pokazuje znakove mogućeg ovisničkog ponašanja
Znanstvenici s Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu i Izraelskog centra za ovisnosti i mentalno zdravlje proveli su studiju na 1614 Židovki u Izraelu koje govore hebrejski u dobi između 25 i 71 godinu kako bi procijenili rizik od ovisnosti o kozmetičkim postupcima.
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Sudionice su anketirane u veljači 2025. online, gdje su im postavljena im pitanja o tome jesu li ikad neuspješno pokušale prestati s kozmetičkim postupcima, jesu li im ti tretmani uzrokovali probleme u životu i jesu li nastavile unatoč negativnim iskustvima.
Rezultati objavljeni u časopisu Journal of Health Psychology otkrili su da je od ukupnog broja sudionica njih 710 reklo da su se podvrgnule barem jednom kozmetičkom postupku. Među njima je 20 posto pokazalo umjeren doozbiljan rizik od ovisnosti o kozmetičkim postupcima tijekom života, dok je 15,4 posto prijavilo slične znakove u protekloj godini.
Kada su uključene i žene koje nikada nisu podvrgnute kozmetičkom zahvatu, stope su pale na 8,9 posto tijekom života i 6,8 posto u protekloj godini. Istraživanje, koje je također ispitivalo druge čimbenike, uključujući vlastitu sliku svog tijela, samopoštovanje, sigurnost u vezama, stavove o feminizmu i rodnim ulogama, stavove prema starenju i korištenje društvenim mrežama, otkrilo je da je 6,8 posto svih ispitanih žena pokazalo znakove umjerenog do teškog rizika od ovisnosti o kozmetičkim zahvatima u protekloj godini.
'1 od 5 žena koje su se podvrgnule nekom kozmetičkom zahvatu pokazalo znakove ovisničkog ponašanja'
Viša je to stopa od prijavljene ovisnosti o kockanju i ovisnosti o igrama među ženama u Izraelu u odvojenim studijama. Istraživači su također primijetili da je među ženama koje su se podvrgnule nekom kozmetičkom zahvatu, 1 od 5 pokazala znakove ovisničkog ponašanja u nekom trenutku svog života.
Rizik je bio najveći među ženama koje su imale negativnu sliku svog tijela i provodile puno vremena na društvenim mrežama, posebno kada su oba čimbenika bila prisutna. Međutim, studija je imala i neka ograničenja jer je promatrala sudionice samo u jednom trenutku, a ne tijekom duljeg vremena, stoga ne može dokazati da su društvene mreže ili loša slika tijela dovele do ovisnosti o kozmetičkim zahvatima.
Osim toga, studija je uključivala samo Izraelke Židovke koje govore hebrejski, do kojih se došlo na internetu, stoga se rezultati možda ne odnose na druge populacije.
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