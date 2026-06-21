Iranski pregovarači stigli u Švicarsku na mirovne pregovore sa SAD-om

Zapovjedništvo je priopćilo da je zatvaranje tjesnaca "prvi korak" kao odgovor na ono što je opisalo kao kršenje preuzetih obveza te upozorilo da će biti poduzete dodatne mjere ako se "agresija" nastavi. Američka vojska, međutim, odbacila je iranske tvrdnje, poručivši da je taj ključni plovni put i dalje otvoren i da američke snage prate situaciju kako bi osigurale nastavak prometa.