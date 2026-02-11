Oglas

primiču se izbori

Orban: Novi plan Bruxellesa je objava rata protiv Mađarske

N1 Info
11. velj. 2026. 09:49
Mađarski premijer Viktor Orbán objavio je poruku u kojoj oštro kritizira Bruxelles i Kijev, ustvrdivši da postoji plan za ubrzani prijem Ukrajine u Europsku uniju te da takav potez predstavlja prijetnju mađarskim interesima.

Ponovno opleo po "briselskoj eliti"

Orbán je naveo kako je „briselska elita“, pozivajući se na pisanje portala Politico, objavila najnoviji „ratni plan Bruxellesa i Kijeva“, odnosno plan u pet točaka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Prema tim izvorima, planom predviđa da Ukrajina postane članica Europske unije već 2027. godine.

Mađarski premijer ocijenio je takav potez „otvorenom objavom rata protiv Mađarske“. U svojoj objavi tvrdi da se pritom zanemaruje volja mađarskih građana te da postoje nastojanja da se aktualna mađarska vlada ukloni s vlasti.

Orbán je također ustvrdio da Bruxelles želi dolazak stranke Tisza na vlast u Mađarskoj, jer bi to, kako navodi, značilo kraj mađarskog veta i otpora određenim odlukama Europske unije, uključujući one vezane uz rat u Ukrajini.

U poruci je pozvao birače da na predstojećim izborima u travnju podrže njegovu stranku Fidesz. „Fidesz je jedina snaga koja stoji između Mađarske i briselske vlasti te jedino jamstvo mađarskog suvereniteta“, poručio je Orbán.

Orbánova objava dolazi u kontekstu dugotrajnih napetosti između Budimpešte i Bruxellesa, osobito oko pitanja potpore Ukrajini, sankcija Rusiji i daljnjeg proširenja Europske unije.

