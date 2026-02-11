Orban: Novi plan Bruxellesa je objava rata protiv Mađarske

Mađarski premijer Viktor Orbán objavio je poruku u kojoj oštro kritizira Bruxelles i Kijev, ustvrdivši da postoji plan za ubrzani prijem Ukrajine u Europsku uniju te da takav potez predstavlja prijetnju mađarskim interesima.
Ponovno opleo po "briselskoj eliti"
Orbán je naveo kako je „briselska elita“, pozivajući se na pisanje portala Politico, objavila najnoviji „ratni plan Bruxellesa i Kijeva“, odnosno plan u pet točaka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Prema tim izvorima, planom predviđa da Ukrajina postane članica Europske unije već 2027. godine.
The Brusselian elite's official publication, Politico, has published Brussels’ and Kyiv’s latest war plan, the five-point Zelenskyy plan. They have decided that Ukraine will be admitted to the Union as early as 2027.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 11, 2026
This new plan is an open declaration of war against Hungary.…
Mađarski premijer ocijenio je takav potez „otvorenom objavom rata protiv Mađarske“. U svojoj objavi tvrdi da se pritom zanemaruje volja mađarskih građana te da postoje nastojanja da se aktualna mađarska vlada ukloni s vlasti.
Orbán je također ustvrdio da Bruxelles želi dolazak stranke Tisza na vlast u Mađarskoj, jer bi to, kako navodi, značilo kraj mađarskog veta i otpora određenim odlukama Europske unije, uključujući one vezane uz rat u Ukrajini.
U poruci je pozvao birače da na predstojećim izborima u travnju podrže njegovu stranku Fidesz. „Fidesz je jedina snaga koja stoji između Mađarske i briselske vlasti te jedino jamstvo mađarskog suvereniteta“, poručio je Orbán.
Orbánova objava dolazi u kontekstu dugotrajnih napetosti između Budimpešte i Bruxellesa, osobito oko pitanja potpore Ukrajini, sankcija Rusiji i daljnjeg proširenja Europske unije.
