Orbanov suparnik o misterioznom sajtu: Objavit će snimku, možda su je krivotvorile tajne službe

N1 Info
12. velj. 2026. 07:25
Attila KISBENEDEK / AFP

Pojedinim korisnicima mađarskog Telekoma blokiran je pristup misterioznoj web stranici koja se jučer pojavila. Otvorena je na adresi u kojoj je ime Márka Radnaija, potpredsjednika opozicijske stranke Tisza, a Nacionalna uprava za medije i komunikacije (NMHH) zaprimila je više prijava sa zahtjevom za njezino uklanjanje s Googlea

Na pojavu stranice reagirao je i Péter Magyar, šef vodeće oporbene stranke Tisza, koji sumnja da je riječ o pripremi za objavu njegove intimne snimke, prenosi index.hu. Stranica je otvorena na domeni s imenom Magyarovog najbližeg stranačkog suradnika.

Misteriozna web stranica

Misteriozna stranica pokrenuta je u utorak, a posjetitelje na njoj dočekuje samo fotografija razbarušenog kreveta, izrezana iz, kako se čini, snimke nadzorne kamere, uz natpis "coming soon" (uskoro). 

Nedugo zatim u propagandnim mađarskim medijima počeli su se širiti članci o "glasinama" prema kojima su potpredsjednik stranke Tisza Márk Radnai i Péter Magyar sudjelovali u orgijama te da će se upravo snimka tog događaja uskoro objaviti na stranici,

Stranka Tisza Párt je mađarska oporbena politička opcija koju je 2024. preuzeo i transformirao bivši član vladajućeg Fidesza Péter Magyar. Nakon razlaza s premijerom Viktorom Orbánom, Magyar se profilirao kao jedan od najglasnijih kritičara vlasti, a Tisza je u kratkom roku počela bilježiti snažan rast potpore, posebno među urbanim i mlađim biračima. Parlamentarni izbori u Mađarskoj održavaju se za 60 dana. 

Péter Magyar: Planiraju objaviti moju intimnu snimku, neće me ucijeniti

Péter Magyar oglasio se o svemu na Facebooku te je poručio da je on meta. "Pretpostavljam da planiraju objaviti snimku, koju su snimile i možda krivotvorile tajne službe, a na kojoj smo moja tadašnja djevojka i ja tijekom intimnog odnosa", napisao je, a prenosi Index.

Izrazio je uvjerenje da iza svega stoji Orbanova vladajuća stranka Fidesz, uoči skorih parlamentarnih izbora, te da s time žele skrenuti pozornost sa Samsungove "tvornice smrti", kako oporba naziva tvornicu baterija zbog ranije utvrđenih kršenja ekoloških propisa i spornih kemikalija u proizvodnji, i uloge Orbánove vlade u tome.

"Da, 45-godišnji sam muškarac, imao sam seksualni život. S odraslom partnericom. Imam troje maloljetne djece, koju ta podla "obiteljski orijentirana" vlast očito ne uzima u obzir", poručio je dodavši da neće dopustiti da ga se ucjenjuje. 

Reakcija medijskog regulatora

Uprava za medije potvrdila je za RTL Híradó da je njezina služba za pravnu pomoć zaprimila više prijava te da su mnogi zatražili od Googlea blokiranje sporne stranice.

Ipak, iz NMHH-a su pojasnili kako oni nemaju ovlasti blokirati stranicu. To, kako navode, može naložiti isključivo nadležni sud, tužiteljstvo ili drugo državno tijelo.

Problem s pristupom za dio korisnika

U međuvremenu, mnogi korisnici Mađarskog Telekoma prijavili su da ne mogu otvoriti stranicu. Pružatelj usluga potvrdio je da je njihov sustav Netvédelem Plusz (Mrežna zaštita Plus) iz sigurnosnih razloga automatski blokirao pristup.

Iz Telekoma su naglasili da pretplatnici imaju mogućnost isključiti tu uslugu te da korisnici bez aktivirane mrežne zaštite mogu normalno pristupiti stranici.

Crno-bijela fotografija kreveta brzo se proširila internetom i postala predmet brojnih komentara pa i memeova.

Peter Magyar fidesz izbori u mađarskoj mađarska seks skandal tisza viktor orban

