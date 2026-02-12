tisza ispred fidesza
Orbanov suparnik o misterioznom sajtu: Objavit će snimku, možda su je krivotvorile tajne službe
Pojedinim korisnicima mađarskog Telekoma blokiran je pristup misterioznoj web stranici koja se jučer pojavila. Otvorena je na adresi u kojoj je ime Márka Radnaija, potpredsjednika opozicijske stranke Tisza, a Nacionalna uprava za medije i komunikacije (NMHH) zaprimila je više prijava sa zahtjevom za njezino uklanjanje s Googlea
Na pojavu stranice reagirao je i Péter Magyar, šef vodeće oporbene stranke Tisza, koji sumnja da je riječ o pripremi za objavu njegove intimne snimke, prenosi index.hu. Stranica je otvorena na domeni s imenom Magyarovog najbližeg stranačkog suradnika.
Misteriozna web stranica
Misteriozna stranica pokrenuta je u utorak, a posjetitelje na njoj dočekuje samo fotografija razbarušenog kreveta, izrezana iz, kako se čini, snimke nadzorne kamere, uz natpis "coming soon" (uskoro).
Nedugo zatim u propagandnim mađarskim medijima počeli su se širiti članci o "glasinama" prema kojima su potpredsjednik stranke Tisza Márk Radnai i Péter Magyar sudjelovali u orgijama te da će se upravo snimka tog događaja uskoro objaviti na stranici,
It's past noon and the supposed kompromat page is still empty. Its domain is registered at Szeged-based Rackhost on 30 Dec 2025, the same registrar where Tisza's official page is at too.— Csaba Tóth 🇸🇴 (@tothcsabatibor) February 11, 2026
Either this is a dud or the release is scheduled to the evening news cycle. https://t.co/Lox8pf2CXe pic.twitter.com/geo4ZVMUk7
Stranka Tisza Párt je mađarska oporbena politička opcija koju je 2024. preuzeo i transformirao bivši član vladajućeg Fidesza Péter Magyar. Nakon razlaza s premijerom Viktorom Orbánom, Magyar se profilirao kao jedan od najglasnijih kritičara vlasti, a Tisza je u kratkom roku počela bilježiti snažan rast potpore, posebno među urbanim i mlađim biračima. Parlamentarni izbori u Mađarskoj održavaju se za 60 dana.
Péter Magyar: Planiraju objaviti moju intimnu snimku, neće me ucijeniti
Péter Magyar oglasio se o svemu na Facebooku te je poručio da je on meta. "Pretpostavljam da planiraju objaviti snimku, koju su snimile i možda krivotvorile tajne službe, a na kojoj smo moja tadašnja djevojka i ja tijekom intimnog odnosa", napisao je, a prenosi Index.
Peter Magyar, the lead opposition figure in Hungary, claims that a sex tape will be released about him on Wednesday. Magyar says he has received threats for a while now but he will "not yield to blackmail." pic.twitter.com/chfNQDbhAR— Flora Garamvolgyi (@floragaramvolgy) February 10, 2026
Izrazio je uvjerenje da iza svega stoji Orbanova vladajuća stranka Fidesz, uoči skorih parlamentarnih izbora, te da s time žele skrenuti pozornost sa Samsungove "tvornice smrti", kako oporba naziva tvornicu baterija zbog ranije utvrđenih kršenja ekoloških propisa i spornih kemikalija u proizvodnji, i uloge Orbánove vlade u tome.
"Da, 45-godišnji sam muškarac, imao sam seksualni život. S odraslom partnericom. Imam troje maloljetne djece, koju ta podla "obiteljski orijentirana" vlast očito ne uzima u obzir", poručio je dodavši da neće dopustiti da ga se ucjenjuje.
⌛️ Viktor Orbán’s time is running out to turn the mood and win Hungary’s April 12 election.— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) February 4, 2026
📉 Reliable pollsters show the gap between his ruling FIDESZ and opposition leader Péter Magyar’s TISZA party has barely changed for a year.
💥A fresh poll puts TISZA 16 points ahead.💥 pic.twitter.com/mpQwPseJSz
Reakcija medijskog regulatora
Uprava za medije potvrdila je za RTL Híradó da je njezina služba za pravnu pomoć zaprimila više prijava te da su mnogi zatražili od Googlea blokiranje sporne stranice.
Ipak, iz NMHH-a su pojasnili kako oni nemaju ovlasti blokirati stranicu. To, kako navode, može naložiti isključivo nadležni sud, tužiteljstvo ili drugo državno tijelo.
Problem s pristupom za dio korisnika
U međuvremenu, mnogi korisnici Mađarskog Telekoma prijavili su da ne mogu otvoriti stranicu. Pružatelj usluga potvrdio je da je njihov sustav Netvédelem Plusz (Mrežna zaštita Plus) iz sigurnosnih razloga automatski blokirao pristup.
Iz Telekoma su naglasili da pretplatnici imaju mogućnost isključiti tu uslugu te da korisnici bez aktivirane mrežne zaštite mogu normalno pristupiti stranici.
Crno-bijela fotografija kreveta brzo se proširila internetom i postala predmet brojnih komentara pa i memeova.
