Predsjednik UAE-a: "Sada smo u ratnom vremenu"

Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), Mohamed bin Zajed Al Nahjan, obratio se naciji u jeku iranskih napada, rekavši da je ova zaljevska zemlja u ratu.
"Sada smo u ratnom vremenu", rekao je televiziji Abu Dhabi u subotu tijekom posjeta ozlijeđenima u bolnici u glavnom gradu.
Također je imao poruku za neprijatelje: "UAE ima debelu kožu i gorko meso, nismo lak plijen."
"UAE je atraktivan, lijep, uzor drugima, no kažem im da se ne zavaravaju", dodao je.
"Obećavam vam da ćemo izići snažniji nego što smo bili", rekao je predsjednik.
UAE, kao i druge zaljevske zemlje, tjedan dana je pod napadima Irana, koji je odgovorio na američko-izraelske vojne napade napadima na američke baze u regiji.
Emirati su meta učestalijih napada od drugih zaljevskih zemalja. Prema njihovim vlastitim izvješćima, zračna obrana dosad je presrela oko 200 raketa, 1100 dronova i nekoliko krstarećih projektila.
Novi iranski napadi na UAE i Saudijsku Arabiju
Došlo je do još jednog "incidenta" u Dubaiju u tekućem napadu Irana na zaljevske zemlje, rekao je medijski ured grada u subotu.
Nakon odbijenog napada, krhotine su pale na fasadu zgrade u marini, no nije bilo žrtava, navodi se.
U videima koji su kružili online, mogao se vidjeti dim kako se uzdiže iz nebodera. Navodno se radi o poznatom, gotovo 400 metara visokom naseljenom neboderu, koji je među najvišim zgradama u gradu.
Vlasti nisu otkrile koja zgrada je pogođena.
Ministarstvo obrane Saudijske Arabije ustvrdilo je da je projektil sletio u nenaseljeno područje blizu američke vojne baze nedaleko od glavnog grada Rijada. Nije bilo žrtava ili štete.
Razvoj događaja pratite OVDJE.
