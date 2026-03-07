Hoće li američke kopnene snage napasti Iran? Analitičar: "Treba se prisjetiti napada NATO-a na Srbiju"

"Ne dijele oni to samo sad, već 20 do 30 godina unazad. Je li to sad nešto što SAD i Izrael ne znaju - znaju, i to jako dobro. Europske kompanije koje se bave satelitskim snimanjima ne bi dale takve informacije jer je to zadiranje u nacionalnu sigurnost. To se daje saveznicima i nikom drugom", nadodao je.