Sletio zadnji repatrijacijski let s Bliskog istoka sa 123 Hrvata

Zrakoplov Croatia Airlinesa iz Rijada je poletio u subotu iza 15 sati, a u Zagreb je sletio oko 20:30 sa 123 hrvatska državljana te 27 stranih državljana, većinom građana Europske unije, a među njima pet državljana BiH, po četiri iz Njemačke, Češke i Italije i tri državljana Kanade.