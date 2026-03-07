analiza
NYT: Amerikanci su vjerojatno odgovorni za bombardiranje škole u Iranu
Američka vojska najvjerojatnije je odgovorna za bombardiranje škole u gradu Minab na jugu Irana, u kojem je poginulo više od 140 osoba, utvrdili su novinari New York Timesa detaljnom analizom dostupnih informacija.
New York Times je u kratkom videosnimku objavljenom na društvenim mrežama predstavio zaključke analize koju je proveo novinar tog lista Malachy Browne, koji se bavi vizualnim istragama.
Na početku snimke prikazan je snimak iz zraka na kojem se može vidjeti kako se na prostoru gdje se nekada nalazila škola kopaju grobovi za žrtve, kako New York Times ističe, najsmrtonosnijeg pojedinačnog napada u dosadašnjem tijeku napada na Iran.
Fotografija, kako objašnjavaju iz tog američkog lista, prikazuje oko 100 grobova koji se kopaju nakon što je pogođena osnovna škola u gradu Minab, kao i obilježene grobove koji tek trebaju biti iskopani.
New York Times ističe da su žrtve uglavnom bila djeca te podsjeća da su, nakon samog napada, internetom počele kružiti dezinformacije i poricanja da su za to odgovorne SAD ili Izrael.
Izazov je bio potvrditi da je ta zgrada zaista škola, objašnjava Browne
Browne ukazuje da su prvi snimci koji su se pojavili nakon udara pokazivali ogroman dim iznad objekta u Minabu za koji se tvrdilo da je škola koja je pogođena, kao i da se pod ruševinama nalaze djeca.
Izazov je bio potvrditi da je ta zgrada zaista škola, objašnjava Browne, te dodaje da su postojali izvještaji da se taj objekt nalazi u blizini vojne baze Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).
„Zato smo počeli tražiti vojne baze u tom području i pronašli jednu koja je bila bombardirana, a pored te vojne baze nalazila se škola. Uspjeli smo usporediti arhitektonske karakteristike škole, konture zgrade, njezinu veličinu, sa satelitskim snimkama“, objašnjava Browne.
Vrlo je jasno da škola od 2016. nije dio baze Revolucionarne garde
Pregledom povijesnih satelitskih snimaka moglo se vidjeti da je zgrada u kojoj se nalazi škola 2013. godine bila dio kompleksa IRGC-a, ali da je od rujna 2016. godine bila ograđena kao zaseban kompleks.
„Postojalo je igralište, mogli su se vidjeti svijetli pastelni tonovi zidova škole i bilo je vrlo jasno da je postala škola i da više nije dio baze IRGC-a“, ističe Browne.
New York Times navodi da se na aktualnim satelitskim snimkama, kao i na fotografijama sa zemlje, može vidjeti da je više od polovice zgrade škole nestalo.
Browne objašnjava da to ukazuje na vrlo snažnu eksploziju.
„Da bi se to postiglo potreban je precizan udar. To nije sekundarna šteta od udara u blizini. Precizan udar je kada vojska uzme koordinate cilja, unese ih u svoj sustav za gađanje ili vizualno identificira metu i zaključa je. Na satelitskim snimkama možemo vidjeti precizne udare koji su uništili zgrade ili vrlo precizno probili rupe u krovovima tih zgrada“, navodi novinar New York Timesa.
Analiza tog američkog lista pokazuje da je upravo to karakteristika izraelskih i američkih udara.
Amerikanci bombardirali taj dio Irana
Do sada SAD nisu ni potvrdile ni negirale odgovornost za udar na školu. Ministar obrane Pete Hegseth nedavno je rekao: „Mi, naravno, nikada ne gađamo civilne ciljeve, ali razmatramo slučaj i provodimo istragu.“
Na istom brifingu Dan Caine, predsjedavajući Združenog stožera američke vojske, rekao je da je tijekom prvih 100 sati operacija nad Iranom Izrael bombardirao sjever te zemlje, a SAD jug, gdje se škola u Minabu nalazi.
Dakle, s obzirom na to da su SAD u to vrijeme djelovale u tom području, dokazi izgleda ukazuju na odgovornost Sjedinjenih Američkih Država, zaključuje New York Times.
