Novozelandski premijer preživio glasovanje o povjerenju. Detalji ostali tajni

Novozelandski premijer Christopher Luxon izjavio u utorak da je dobio potporu zastupnika svoje stranke nakon što je zatražio glasovanje o svom povjerenju i nakon nekoliko dana nagađanja da dio stranke želi njegovu smjenu.
Luxon je u pripremljenoj izjavi, koju je pročitao nakon sastanka stranačkog kluba, rekao kako je pokrenuo službeni prijedlog o svom povjerenju i da je taj prijedlog prihvaćen.
"Imam potporu našeg kluba zastupnika kao njihov vođa. Klub je jasno i odlučno odgovorio te je podržao moje vodstvo i time je ta tema zaključena", izjavio je Luxon i nakon pročitane izjave napustio je prostoriju i odbio odgovarati na pitanja. Nisu objavljeni detalji o tome je li glasovanje potpore bilo jednoglasno niti kolika je bila većina.
Luxon je na čelu Nacionalne stranke, najveće u novozelandskoj trostranačkoj vladajućoj koaliciji i obnaša dužnost predsjednika vlade. Ako bi ga njegova stranka zamijenila na mjestu vođe, izgubio bi i premijersku funkciju. Iako u nekim zemljama nije neuobičajeno da stranke zamijene svog premijera, to se na Novom Zelandu nije dogodilo od 1997. godine.
Luxon je u posljednjih je godinu dana doživio pad osobne popularnosti i popularnosti svoje stranke jer gospodarstvo nije pokazalo značajan rast, nezaposlenost je ostala visoka, a inflacija je ponovno počela rasti. Nekoliko anketa pokazalo je da Nacionalna stranka teško prelazi 30 % potpore, a neke ankete sugeriraju da vladajuća koalicija možda neće imati dovoljno glasova za pobjedu na izborima.
