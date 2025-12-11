"Uništiti poslovanje"
"Od centara za povratak do sankcija za krijumčare": EU će zauzeti oštriji stav prema ilegalnim migrantima
Ovaj tjedan Europska unija poduzela je značajne korake u borbi protiv ilegalnih migracija, olakšavajući deportaciju tražitelja azila i neregularnih migranata. Von der Leyen je također najavila novi režim sankcija za krijumčare.
Kombinacija strožih pravila za azil, lakše deportacije neregularnih migranata i sankcija protiv krijumčara obilježila je obnovljeni pritisak Europske unije na ilegalne migracije ovog tjedna.
Tijekom posljednjih dana, zemlje EU-a dogovorile su se o tri kontroverzna zakona s ciljem ubrzavanja postupaka za azil i povećanja broja povrataka, dok je Europska komisija najavila novi režim sankcija protiv krijumčara ljudi, piše euronews.
Ovi potezi odražavaju odlučniji stav koji EU zauzima po tom pitanju posljednjih godina, uključujući i rušenje tabua te usklađivanje politike sa stavovima koje su nekoć zagovarale samo krajnje desne stranke.
U srijedu je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen najavila da Europa razvija strožiji novi režim sankcija u koordinaciji s partnerima iz G7.
"Naš je cilj jednostavan. Želimo uništiti njihovo poslovanje svim raspoloživim sredstvima”, rekla je. "Želimo imati mogućnost zamrznuti imovinu krijumčara – uništiti samu financijsku osnovu njihova djelovanja. Također, želimo izdavati zabrane putovanja kako bismo ograničili njihovo kretanje.”
Najavu je iznijela u svom uvodnom govoru na Međunarodnoj konferenciji Globalnog saveza za suzbijanje krijumčarenja migranata u Bruxellesu, na kojoj je sudjelovalo više od 80 delegacija, uključujući članice EU-a i nekoliko država izvan Unije.
Prema izvorima iz EU-a, Komisija će izraditi konkretne prijedloge za novi režim sankcija, iako vremenski okvir još nije jasan. Trenutno se provode konzultacije s državama članicama prije predstavljanja novih mjera.
Također u srijedu, više od 50 delegacija podržalo je zajedničku deklaraciju utemeljenu na tri glavna stupa: sprječavanje krijumčarenja migranata jačanjem nacionalnih okvira i razmjenom informacija među državama, razvijanje alternativa ilegalnoj migraciji te jačanje financijskih istraga za praćenje, oduzimanje i konfiskaciju prihoda od krijumčarenja.
"Ako želimo zaustaviti krijumčare, moramo surađivati na globalnoj razini”, rekao je za Euronews povjerenik EU-a za migracije Magnus Brunner.
Smanjivanje mogućnosti neregularnih migranata da ostanu u EU
Paralelno s time, EU provodi jasnu strategiju kojom želi otežati neregularnim migrantima dolazak na europski teritorij te olakšati njihovu deportaciju daleko od Europe.
U ponedjeljak je Vijeće EU-a odobrilo tri velika zakonodavna prijedloga o kojima će se morati pregovarati s Europskim parlamentom prije konačnog usvajanja.
Jedan od njih je uredba o povratku koja bi, među ostalim, omogućila državama članicama EU-a da uspostave “centre za povratak” u trećim zemljama izvan EU-a, kamo bi mogli slati odbijene tražitelje azila.
“Centri za povratak” mogli bi se koristiti i kao “tranzitni centri” za smještaj migranata prije nego što budu vraćeni u svoje matične zemlje - nešto što Italija već radi s dva centra izgrađena u Albaniji. No oni bi mogli biti i “konačno odredište” ako treća zemlja pristane prihvatiti osobe koje nisu njezini državljani i ako poštuje standarde ljudskih prava.
To bi državama EU-a pomoglo ubrzati povratke, ali bi također moglo izložiti migrante riziku, jer bi bili poslani u zemlje s kojima nemaju nikakve veze.
Čak bi se i tražitelji azila mogli naći u potpuno nepovezanim zemljama prema još jednom zakonu koji je odobren u ponedjeljak.
"Poticaj da se plati krijumčaru, kako bi se stiglo u Europu, smanjit će se ako znate da ćete, čim stignete, biti vraćeni u centar u trećoj zemlji“, rekao je za Euronews danski ministar za imigraciju Rasmus Stoklund, koji je vodio pregovore o ovim dokumentima.
