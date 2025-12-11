FOTO, VIDEO / Užas kod Slavonskog Broda: Prevrnuo se čamac s migrantima, jedan preminuo

"Na prvoj lokaciji uzvodno od mosta na Savi u Slavonskom Brodu šest je migranata zatečeno kako se drže za splav i izvadili smo ih sve žive. Dobili smo dojavu od policije da se kod stadiona u Slavonskom Brodu nalazi još migranata u Savi i tamo smo izvadili tri, jedan je bio mrtav odmah a dva su bila živa, a od ta dva jedan je bio u teškom stanju.