FOTO, VIDEO / Užas kod Slavonskog Broda: Prevrnuo se čamac s migrantima, jedan preminuo

U prevrtanju čamca s migrantima rano u četvrtak u rijeci Savi u Slavonskom Brodu poginuo je jedan migrant, a ne tri kako su ranije Hinu izvijestili vatrogasci.
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod Ivan Vuleta Hini je u četvrtak ujutro rekao da su vatrogasci iz Save u Slavonskom Brodu nakon prevrtanja čamca izvukli osam živih i tri mrtva migranta, a naknadno se ispravio i rekao da su izvukli jednog mrtvog migranta.
"Na prvoj lokaciji uzvodno od mosta na Savi u Slavonskom Brodu šest je migranata zatečeno kako se drže za splav i izvadili smo ih sve žive. Dobili smo dojavu od policije da se kod stadiona u Slavonskom Brodu nalazi još migranata u Savi i tamo smo izvadili tri, jedan je bio mrtav odmah a dva su bila živa, a od ta dva jedan je bio u teškom stanju.
To je konačna informacija što se tiče Javne vatrogasne postrojbe, a bili su tu i Hrvatska gorska služba spašavanja, policija i Hitna pomoć, pa ne znam je li još netko od njih iz Save izvukao stradale migrante, to ne znam", rekao je Hini Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod Ivan Vuleta.
Time je Vuleta ispravio prethodnu informaciju koju je dao Hini,.
Rekao je da dok je skupio sve svoje vatrogasce s terena vidio je da prethodna informacija koju je dao nije bila točna.
Istaknuo je da je preživjele migrante Hitna pomoć zbrinula i odvezla u bolnicu.
Vuleta je rekao da je prvo mjesto bilo sjeverno od mosta, uzvodno od Savskog mosta gdje se nalazio veći dio migranata, a pojedini su otišli od mosta prema stadionu.
Oglasila se policija
Od policije se doznaje da su jutros u 5,20 sati dobili dojavu da se više osoba nalazi u rijeci Savi na području Slavonskog Broda i da traže pomoć, te su odmah na mjesto događaja upućene policijske ophodnje a pozvane su i druge žurne službe, rekla je Hini glasnogovornica brodsko-posavske policije Kata Nujić
Policijske službe su priskočile u pomoć i iz hladne rijeke Save izvukli 13 osoba, stranih državljana od kojih jedna nije davala znakove života, dodala je.
Sve pothlađene osobe su prevezene i zbrinute u bolnici u Slavonskom Brodu.
Državljanin Bosne i Hercegovine) koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela također je u bolnici i pod nadzorom policijskih službenika.
Policijski službenici nastavljaju daljnji rad na utvrđivanju činjenica i okolnosti događaja, kažu u policiji.
