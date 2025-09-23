UTRKA S KINEZIMA
Ovo je deset astronauta koje NASA šalje na Mjesec: "Počela je priprema za put na Mars"
NASA je predstavila deset osoba u skupini njih 8000, koji će se pridružiti astronautskom korpusu agencije dok se trudi vratiti na Mjesec u pokušaju bez presedana - slanjem ljudske posade na Mars.
Skupinu čini šest žena i četiri muškarca, a vršitelj dužnosti administratora NASA-e Sean Duffy nazvao ih je najboljima koje Amerika ima, prenosi CNN.
"I trebat će nam najbolji za sve naše planove istraživanja u budućnosti. Vraćamo se na Mjesec. A sve ovo je priprema za odlazak na Mars! I ćeći ću vam samo ovo, bit ću proklet ako nas Kinezi pobijede", kazao je Duffy.
Prvi put više žena nego muškaraca
Među deset odabranih su Ben Bailey, strojar i časnik američke vojske iz Charlottesvillea, Lauren Edgar, geologinja iz Sammamisha, Adam Fuhrmann, zrakoplovni inženjer i bojnik Zračnih snaga iz Leesburga, Cameron Jones, zrakoplovni inženjer i bojnik Zračnih snaga iz Savanne, Yuri Kubo, elektrotehnički i računalni inženjer, bivši zaposlenik NASA-e i direktor lansiranja u SpaceX-u iz Columbusa, Rebecca Lawler, bivša zapovjednica i testna pilotkinja Mornarice iz Little Elma, Imelda Muller, bivša poručnica mornarice i podvodna medicinska časnica iz Copake Fallsa, Erin Overcash, zapovjednica i testna pilotkinja Mornarice iz Goshena, Katherine Spies, dizajnerska inženjerka i bivša testna pilotkinja Marinskog korpusa iz San Diega te Anna Menon, biomedicinska inženjerka i bivša zaposlenica SpaceX-a iz Houstona.
Prema NASA-i, ovo je prva skupina astronauta u kojoj žene brojem nadmašuju muškarce. Agencija je također potvrdila da je Menon prva osoba koja se ikada pridružila astronautskom korpusu NASA-e, a da je već letjela u orbitu. Dok je radila u SpaceX-u, izabrao ju je tehnološki milijarder Jared Isaacman da mu se pridruži na Polaris Dawn misiji, eksperimentalnom letu koji je kružio višom orbitom oko Zemlje nego bilo koja posada posljednjih desetljeća. Misija, izvedena prošle godine u kapsuli SpaceX Crew Dragon, uključila je i prvu svemirsku šetnju koju je obavila privatna tvrtka.
Svaka nova klasa astronauta dobiva poseban nadimak koji odabire prethodna generacija. Skupina iz 2021. - nazvana Muhe djelomično zbog očekivanja da će brzo biti raspoređeni na misije u orbitu - odredit će nadimak ovoj novoj klasi.
Put pred njima
Deset novih astronauta provest će iduće dvije godine u intenzivnoj obuci, tijekom koje će učiti o povijesti NASA-e i njenoj viziji budućnosti, polagat će kolegije iz geologije, vodenog preživljavanja i svemirskog zdravlja. Imat će i priliku trenirati na mlažnjacima visokih performansa.
Nakon završene obuke, nova klasa pridružit će se 48 drugih članova astronautskog korpusa i postati podobna za letove. A to bi moglo biti drukčije iskustvo od onoga koje je imala klasa odabrana 2021.
Tada je NASA još imala desetljeće rada na Međunarodnoj svemirskoj postaji pred sobom. No sada se agencija priprema za postupno gašenje aktivnosti na orbitalnom laboratoriju do ranih 2030-ih i pokretanje novih svemirskih postaja kojima će upravljati privatni sektor. Naime, 20 godina ISS je bio jedino odredište u svemiru za NASA-ine astronaute.
Nije jasno koje će druge misije biti dostupne ovim astronautima. NASA će vjerojatno odabrati iskusnije astronaute za prve misije na Mjesec. Agencija je već izabrala skupinu veterana za Artemis II, testnu misiju koja bi trebala obići Mjesec već sljedeće godine.
No NASA-ini dužnosnici istaknuli su da se nadaju kako bi nova skupina astronauta odabrana u ponedjeljak mogla biti uključena u kasnije letove u sklopu programa Artemis na Mjesec, a možda čak i na Mars - kamo čovjek još nije kročio.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare