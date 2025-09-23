Ovo je deset astronauta koje NASA šalje na Mjesec: "Počela je priprema za put na Mars"

Prema NASA-i, ovo je prva skupina astronauta u kojoj žene brojem nadmašuju muškarce. Agencija je također potvrdila da je Menon prva osoba koja se ikada pridružila astronautskom korpusu NASA-e, a da je već letjela u orbitu. Dok je radila u SpaceX-u, izabrao ju je tehnološki milijarder Jared Isaacman da mu se pridruži na Polaris Dawn misiji, eksperimentalnom letu koji je kružio višom orbitom oko Zemlje nego bilo koja posada posljednjih desetljeća. Misija, izvedena prošle godine u kapsuli SpaceX Crew Dragon, uključila je i prvu svemirsku šetnju koju je obavila privatna tvrtka.