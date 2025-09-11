NASA-ina sporna odluka: Zabranili kineskim državljanima rad u svom svemirskom programu

Potez dolazi tijekom rastuće anti-kineske retorike u administraciji Donalda Trumpa.
NASA je počela onemogućavati kineskim državljanima s važećim vizama sudjelovanje u svojim programima, što naglašava sve intenzivniju svemirsku utrku između SAD-a i Kine.
Ova promjena politike najprije je objavljena u Bloomberg Newsu, a potom potvrđena i u samoj američkoj svemirskoj agenciji, piše Guardian.
„NASA je poduzela interne mjere koje se odnose na kineske državljane, uključujući ograničavanje fizičkog i kibernetičkog pristupa našim objektima, materijalima i mreži, kako bismo osigurali sigurnost našeg rada“, izjavila je u srijedu glasnogovornica NASA-e Bethany Stevens.
Prema pisanju Bloomberga, kineskim je državljanima ranije bilo dopušteno raditi kao vanjski suradnici ili studenti koji doprinose istraživanjima, iako ne kao stalno zaposleno osoblje. Međutim, 5. rujna nekoliko je osoba reklo da su odjednom isključene iz IT sustava i da im je zabranjeno sudjelovanje na fizičkim sastancima. Govorili su pod uvjetom anonimnosti.
Potez dolazi u trenutku sve oštrije anti-kineske retorike predsjednika Donalda Trumpa i njegove administracije. SAD i Kina natječu se u tome tko će prije poslati posade na Mjesec.
Američki program Artemis, nastavak misija Apollo iz razdoblja 1969.–1972., cilja na slijetanje 2027., no suočava se s kašnjenjima i probijanjem troškova. Kina, s druge strane, planira svoje „taikonaut“ posade spustiti na Mjesec do 2030. godine te zasad uspješnije ispunjava zadane rokove.
„Sada smo u drugoj svemirskoj utrci“, rekao je u srijedu vršitelj dužnosti administratora NASA-e Sean Duffy na konferenciji za novinare povodom novih otkrića američkog rovera na Marsu.
„Kinezi žele biti prvi natrag na Mjesecu. To se neće dogoditi. Amerika je predvodila u svemiru u prošlosti i nastavit će predvoditi i u budućnosti.“
Kina ujedno nastoji postati prva država koja će vratiti uzorak s površine Marsa, s robotskom misijom čije je lansiranje planirano za 2028., a povratak uzoraka na Zemlju moguć već 2031.
Trumpova administracija, međutim, kroz svoj prijedlog proračuna signalizirala je da želi otkazati planiranu misiju povratka uzoraka s Marsa (MSR), zajednički projekt s Europskom svemirskom agencijom. Nagađa se da bi taj posao mogao preuzeti planirana misija s ljudskom posadom, iako za sada nema konkretnih detalja.
