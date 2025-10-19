Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija da prihvati ruske uvjete okončanja rata između Rusije i Ukrajine na sastanku u Bijeloj kući u petak, upozorivši da je predsjednik Vladimir Putin zaprijetio "uništiti" Ukrajinu ako ne pristane na dogovor, izvijestio je Financial Times u nedjelju.

Podijeli

Oglas

Trump inzistirao da Zelenski pred Donbas

Tijekom sastanka, Trump je inzistirao da Zelenski preda cijelu istočnu regiju Donbas Rusiji, navodno zrcaleći stav ruskog predsjednika tijekom poziva dan ranije, navode novine pozivajući se na osobe upoznate s problematikom.

Ukrajina je naposljetku uspjela pridobiti Trumpa da podrži zamrzavanje trenutačnih crta bojišnice, navodi FT. Trump je nakon sastanka rekao da dvije strane trebaju zaustaviti rat duž borbenih linija, a Zelenskij je rekao da je to važna točka.

Zelenski je u Bijelu kuću stigao u petak, zahtijevajući oružje kako bi zemlja nastavila ratovati, no susreo se s američkim predsjednikom zainteresiranijim da dogovori mir, piše FT.

- The meeting between Trump and Zelensky descended many times into a “shouting match”, with Trump “cursing all the time”

- The US president tossed aside maps of the frontline in Ukraine, insisted Zelenskyy surrender the entire Donbas region to Putin

- Trump told Zelenskyy he was… pic.twitter.com/xALAXbor3D — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) October 19, 2025

Putin ponudio manje dijelove Hersona i Zaporižja

U pozivu s Trumpom u četvrtak, Putin je ponudio manje dijelove dviju južnih regija Herson i Zaporižje, u zamjenu za puno veće dijelove Donbasa koji su sada pod ukrajinskom kontrolom, navodi FT.

To je manje nego njegov prvotni zahtjev iz 2024. godine u kojem od KIjeva traži da preda cijeli Donbas i regije Herson i Zaporižju na jugu, područje od oko 20.000 kvadratnih kilometara.

Glasnogovornik ukrajinskog predsjednika nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom o tome je li Trump izvršio pritisak na Zelenskog da prihvati mir prema ruskim uvjetima.

Trump i Putin dogovorili su u četvrtak da održe drugi samit o ratu u Ukrajini unutar naredna dva tjedna, najvjerojatnije u Budimpešti, nakon sastanka na Aljasci 15. kolovoza na kojemu nije postignut napredak.