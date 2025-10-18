Rekordna zapljena: Na izlasku iz Hrvatske pronađeno 700.000 eura

Na graničnom prijelazu Karasovići ovlašteni carinski službenici Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage i Sektora za mobilne jedinice, Službe za mobilne jedinice Dubrovnik obavljajući pojačane mjere nadzora u suradnji s Policijskom upravom dubrovačko-neretvanskom na izlasku iz Republike Hrvatske zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao albanski državljanin.

