Rekordna zapljena: Na izlasku iz Hrvatske pronađeno 700.000 eura
Kako javlja Ministarstvo unutarnjih poslova u subotu je na izlasku iz Hrvatske, na prijelazu Karasovići prema Crnoj Gori i Albaniji, u automobili pronađeno i zaplijenjeno 702.435 eura
Na graničnom prijelazu Karasovići
Na graničnom prijelazu Karasovići ovlašteni carinski službenici Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage i Sektora za mobilne jedinice, Službe za mobilne jedinice Dubrovnik obavljajući pojačane mjere nadzora u suradnji s Policijskom upravom dubrovačko-neretvanskom na izlasku iz Republike Hrvatske zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao albanski državljanin.
Prilikom pregleda osobnog automobila utvrđeno je kako albanski državljanin nije ispunio obvezu prijave Carinskoj upravi odnosno graničnoj policiji gotovine u iznosu od 702.435,00 EUR pisanim putem ili elektroničkim putem obrasca za prijavu, nego je novac bio skriven u automobilu.
Pronađena gotovina je oduzeta, a osumnjičeni je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela uhićen od strane policijskih službenika i predan pritvorskom nadzorniku.
