Pao dogovor između Trumpa i Netanyahua oko Irana?

Predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu složili su se na sastanku u Bijeloj kući u srijedu da će SAD raditi na smanjenju iranskog izvoza nafte u Kinu, izvijestio je Axios, pozivajući se na dva američka dužnosnika upoznata s tim pitanjem.
„Složili smo se da ćemo punom snagom izvršiti maksimalni pritisak na Iran, na primjer, u vezi s prodajom iranske nafte Kini“, izvijestio je Axios u subotu, pozivajući se na visokog američkog dužnosnika.
Na pitanje o izvješću, kinesko ministarstvo vanjskih poslova u nedjelju je reklo da je „normalna suradnja između zemalja provedena u okviru međunarodnog prava razumna i legitimna te da je treba poštovati i štititi.“
Kina čini više od 80 posto iranskog izvoza nafte.
Svako smanjenje te trgovine značilo bi niže prihode od nafte za Iran.
Američki i iranski diplomati prošli su tjedan, uz posredovanje Omana, razgovarali o iranskom nuklearnom programu u nastojanju da ožive diplomaciju, nakon što je američki predsjednik rasporedio pomorsku flotilu u regiju dok se američka vojska priprema za mogućnost trajnih, višetjednih operacija protiv Irana.
