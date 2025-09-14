Papa Lav: Elon Musk će postati prvi bilijunaš. Ako je to jedino vrijedno, onda smo u velikoj nevolji

Papa Lav kritizirao je korporativnu praksu isplate znatno većih plaća direktorima nego zaposlenicima, navodeći kao primjer najnoviju odluku Tesle o planu kompenzacije za izvršnog direktora Elona Muska u iznosu od bilijun dolara, a obrušio se i na neučinkoviti UN.
Tesla je u kolovozu dala ponudu Musku koja, prema planu kompenzacije, iznosi bilijun dolara, tj. tisuću milijardi dolara. No, Tesla pod Muskovim vodstvom mora dosegnuti čitav niz brojki i ciljeva, a plaća bi se razvukla na narednih deset godina.
Preciznije, Musk neće primati plaću u klasičnom smislu niti dobivati bonuse, nego će kao kompenzaciju dobivati dionice Tesle u tranšama, koje će se otključavati zahvaljujući indikatorima kao što su tržišna valuacija kompanije, preskakanje određenog prihodovnog praga te prodaja automobila, robotaksija i AI robota.
"Izvršni direktori koji su prije 60 godina zarađivali četiri do šest puta više od radnika (...) sada primaju 600 puta više", rekao je Lav u razgovoru vođenim krajem srpnja za njegovu biografiju.
"Jučer smo saznali da će Elon Musk postati prvi bilijunaš. Što to znači, o čemu je riječ? Ako je to jedina stvar koja je vrijedna, onda smo u velikoj nevolji", rekao je Papa.
Lav XIV. također je govorio i o Ujedinjenim narodima (UN) koji su, kako je rekao, "nažalost, barem u ovom trenutku, izgubili sposobnost okupljanja ljudi oko multilateralnih pitanja".
"Ujedinjeni narodi trebali bi biti mjesto gdje se rješavaju mnoga... pitanja", rekao je Leo.
Govoreći o činjenici da je postao Papa, Lav je rekao da se osjećao više pripremljen kao čelnik 1,4 milijarde katolika po duhovnim pitanjima, ali manje pripremljen kada se radi o ulozi na globalnoj diplomatskoj sceni.
