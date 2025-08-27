Papa Lav apelira na trajni prekid vatre u Gazi

Papa Lav u srijedu je uputio "snažan apel" globalnoj zajednici da se okonča gotovo dvogodišnji sukob između Izraela i Hamasa, pozivajući na trajni prekid vatre, oslobađanje talaca u Gazi i pružanje humanitarne pomoći.
"Još jednom upućujem snažan apel... kako bi se okončao sukob u Svetoj zemlji, koji je uzrokovao toliko terora, razaranja i smrti", rekao je Papa u svojoj tjednoj audijenciji u Vatikanu.
"Molim da se oslobode svi taoci, da se postigne trajni prekid vatre, da se olakša siguran ulazak humanitarne pomoći i da se u potpunosti poštuje međunarodno humanitarno pravo", rekao je.
Papa nije imenovao Izrael niti palestinsku militantnu skupinu Hamas, ali je rekao da međunarodno pravo zahtijeva "obvezu zaštite civila, zabrane kolektivnog kažnjavanja, neselektivne upotrebe sile i prisilnog raseljavanja stanovništva".
Oprezniji od svog prethodnika
Lava, prvog američkog papu, izabrali su kardinali svijeta u svibnju da zamijeni pokojnog papu Franju. Pokazao je drugačiji stil od svog prethodnika te obično preferira govoriti iz pažljivo pripremljenih izjava i rijetko improvizirano.
Također je bio oprezniji u vezi sukoba Izraela i Hamasa od Franje, koji je predložio da globalna zajednica prouči predstavlja li izraelska vojna kampanja u Gazi genocid nad palestinskim narodom, što je izazvalo kritike izraelskih dužnosnika.
Lav je prethodno pozvao Izrael da dopusti ulazak veće količine humanitarne pomoći u Gazu. Svoj apel uputio je u srijedu na kraju tjedne audijencije.
Nakon napada pod vodstvom Hamasa na južni Izrael 7. listopada 2023., u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, uglavnom civila, a 251 osoba oteta za taoce, izraelska vojska je u kopnenim i zračnim napadima ubila najmanje 62. 000 Palestinaca, uglavnom civila, razorila Pojas Gaze, uništila bolnice i izazvala masovnu glad stanovništva.
