Papa Lav pozvao na "učinkovit dijalog kako bi se izbjeglo nasilje i daljnje patnje kubanskog naroda"

Papa Lav je rekao da je s "velikom zabrinutošću" primio izvješća o rastućim napetostima između SAD-a i Kube. U nedjeljnom Angelusu se priključio pozivu kubanskih biskupa "da odgovorni političari promoviraju iskren i učinkovit dijalog kako bi se izbjeglo nasilje i daljnje patnje kubanskog naroda".