Sheinbaum je rekla da bi prekid isporuka nafte Kubi mogao izazvati „dalekosežnu humanitarnu krizu” na otoku, utječući na promet, bolnice i pristup hrani. Nije navela hoće li Meksiko obustaviti isporuke nafte ili rafiniranih proizvoda Kubi, za koje je rekla da čine oko 1 posto meksičke proizvodnje.