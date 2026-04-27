Kina upozorila Europsku uniju, spominje i protumjere

Peking je u ponedjeljak oštro kritizirao plan EU-a usmjeren na jačanje industrija bloka protiv žestoke konkurencije iz Kine, obećavajući protumjere ako se te mjere donesu.
Europska unija u ožujku je predstavila pravila "Made in Europe" za tvrtke koje pokušavaju pristupiti javnim sredstvima u strateškim sektorima, među kojima su automobili, zelena tehnologija i čelik, obvezujući tvrtke da ispune minimalne pragove za dijelove proizvedene u EU.
Prijedlog, koji je mjesecima odgađan zbog rasprava o mjerama, ključni je dio nastojanja Europske unije da ponovno stekne konkurentsku prednost, smanji industrijski pad i spriječi gubitak stotina tisuća radnih mjesta, piše France24.
Kinesko ministarstvo trgovine priopćilo je u ponedjeljak da je u petak podnijelo komentare Europskoj komisiji, izražavajući "ozbiljnu zabrinutost" Kine u vezi s činom koji je nazvalo "sustavnom diskriminacijom".
"Ako EU nastavi s donošenjem zakona i time našteti interesima kineskih tvrtki, Kina neće imati drugog izbora nego poduzeti protumjere kako bi čvrsto zaštitila legitimna prava i interese svojih poduzeća", upozorili su.
Europske tvrtke u mnogim sektorima na koje se odnosi prijedlog dugo su se žalila što se suočavaju s nelojalnom konkurencijom snažno subvencioniranih kineskih rivala.
Prijedlog EU-a, formalno poznat kao "Zakon o industrijskom akceleratoru", implicitno cilja kineske proizvođače baterija i električnih vozila zahtijevajući od stranih tvrtki da surađuju s europskim tvrtkama i prenose tehnološko znanje prilikom osnivanja trgovina u bloku.
Kineska gospodarska komora za EU izjavila je ovog mjeseca da plan označava pomak prema protekcionizmu koji bi utjecao na trgovinsku suradnju između EU-a i Kine.
