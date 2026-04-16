Ekonomija NR Kine "osjetno ubrzala" na početku godine

Hina
16. tra. 2026. 12:12
Kinesko gospodarstvo osjetno je ubrzalo u prvom tromjesečju, uz oporavak ulaganja, pokazali su u četvrtak preliminarni podaci statističkog ureda.

U razdoblju od siječnja do ožujka kineski bruto domaći proizvod (BDP) porastao je za 5,0 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

U četvrtom tromjesečju aktivnost je na godišnjoj razini uvećana za 4,5 posto. Peking je za ovu godinu zacrtao stopu rasta u rasponu od 4,5 do 5,0 posto. Tromjesečna usporedba pokazuje pak da je BDP na početku godine porastao za 1,3 posto.

Ulaganja u fiksnu imovinu uvećana su u razdoblju od siječnja do ožujka za 1,7 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, izračunali su statističari, napominjući da su prošle godine bila pala za 3,8 posto.

U industriji fiksna ulaganja uvećana su za 4,8 posto. Izvoz je na godišnjoj razini poskočio za gotovo 12 posto, pokazuju podaci. Promet u maloprodaji potrošačke robe uvećan je za 2,4 posto, nakon 1,7-postotnog rasta u prethodna tri mjeseca.

