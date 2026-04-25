"ČVRSTO PROTIVLJENJE"

Kinezi ljuti na EU jer su i njihove tvrtke pod udarom sankcija protiv Rusije: "Snosit ćete sve posljedice"

Hina
25. tra. 2026. 16:38
REUTERS
REUTERS

Kinesko ministarstvo trgovine u subotu je izrazilo "čvrsto protivljenje" uključenju kineskih subjekata u 20. krug sankcija koje je Europska unija donijela protiv Rusije, zahtijevajući njihovo trenutačno uklanjanje s popisa.

Paket sankcija EU-a usmjeren je na dobavljače kritične visokotehnološke robe iz trećih zemalja, a među njima su i subjekti sa sjedištem u Kini, koji su optuženi za isporuku robe dvojne namjene ili sustava naoružanja ruskome vojno-industrijskom kompleksu.

Taj potez "suprotan je duhu konsenzusa postignutog između kineskih i čelnika EU-a i ozbiljno potkopava međusobno povjerenje i ukupnu stabilnost bilateralnih odnosa", rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva trgovine. 

Ministarstvo je upozorilo da će poduzeti "nužne mjere" za zaštitu kineskih tvrtki, istaknuvši da će "sve posljedice snositi EU", dodaje se u izjavi.

