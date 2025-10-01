Pfizer se nagodio s Trumpom. Smanjit će cijene lijekova na recept

Pfizer je prvi proizvođač lijekova koji je postigao sporazum. Trump je u srpnju poslao pismo vodećim farmaceutskim tvrtkama, njih 17, u kojem im je poručio neka smanje cijene kako bi se uskladile s onima koje se plaćaju u inozemstvu. Politika je to koju predsjednik nazvao određivanjem cijena najpovlaštenije nacije (MFN). Zatražio je od njih da odgovore kojim će se postupcima obvezati na tu odluku do 29. rujna.