u njemačkom Bielefeldu

Pirotehnika odnijela živote dvojice tinejdžera

Hina
01. sij. 2026. 07:16
pirotehnika
Dvojica 18-godišnjaka poginula su u njemačkom gradu Bielefeldu nakon nesreće s pirotehnikom iz kućne proizvodnje, objavila je policija rano u četvrtak.

U jednom od dva odvojena incidenta tinejdžer je poginuo na mjestu nesreće u okrugu Baumheide, prenosi agencija dpa. Zapalio je pirotehničko sredstvo u pješčaniku na igralištu, a ono mu je eksplodiralo pred licem, prenosi njemački medij Bild. 

Samo pola sata kasnije hitne službe pozvane su u okrug Brake gdje je drugi osamnaestogodišnjak zadobio teške ozljede glave od eksplozije te kasnije preminuo u bolnici.  

Policija nije otkrila o kakvoj se točno pirotehnici radi, no njemački mediji prenose da je bila riječ o sredstvima iz kućne proizvodnje. 

Teme
Njemačka pirotehnika tinejdžeri

